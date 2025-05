Die Beckhams lehnen Klärungsgespräch mit Brooklyn wohl ab

Bei den Beckhams herrscht mächtig dicke Luft: So sollen sich Brooklyn (26) und seine Frau Nicola (30) zuletzt sehr von seiner Familie distanziert haben. Angeblich sollen sie deshalb ein Gespräch mit David (50) und Victoria (51) gesucht haben. Ein Versöhnungstalk? Nein, danke, wenn es nach dem Ex-Sportler und der Modedesignerin geht. "Sie sind beide am Boden zerstört. Sie können nicht glauben, dass Victoria und David sich geweigert haben, sie privat zu sehen, nachdem sie extra nach London gereist sind, um zu versuchen, die Beziehung zu reparieren", berichtet nun ein Insider gegenüber Mirror.

In all dem Familiendrama soll vor allem Victoria darum fürchten, ihren Sohn zu verlieren. "Anscheinend hat Victoria gesagt, dass sie nicht will, dass es wie bei Prinz Harry und den Royals wird, wo ihr Sohn mit seiner Frau in Amerika lebt, während seine Familie in Großbritannien bleibt", erklärte eine Quelle gegenüber Express dazu. Die Spice Girls-Bekanntheit und ihr Mann wünschen sich wohl nichts mehr als eine Versöhnung mit ihrem Kind – doch sie sollen derzeit zu verletzt sein, um die Fronten zu klären.

Grund für das aktuelle Zerwürfnis soll ein Zoff zwischen Brooklyn und seinem jüngeren Bruder Romeo (22) wegen dessen Freundin sein. So soll Kim Turnbull einst mit Brooklyn ein paar Dates gehabt haben – außerdem soll sie wohl seinen guten Freund Rocco Ritchie (24) gedatet haben. Nachdem sie auf einigen Beckham-Familienevents erschienen war, entschied sich Brooklyn gegen eine Teilnahme. Deshalb verpasste er auch den 50. Geburtstag seines Vaters David. "Es hat einen riesigen Streit gegeben. So wie die Dinge stehen, wird Brooklyn nicht zu Davids Party kommen. Es muss etwas Drastisches passieren – es muss eine Art Intervention geben", äußerte ein Vertrauter gegenüber Mirror dazu.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

