Nico Legat meldet sich nach Einweisung erstmals aus Klinik

Vergangenen Mittwoch ließ Nico Legat (27) sich in eine Suchtklinik einweisen, nachdem er auf Mallorca erneut dem Alkohol verfallen war. Wie es ihm dort jetzt ergeht, verrät er seinen Followern in seiner Instagram-Story. "Ich denke mal, jeder hat jetzt mitbekommen, wo ich jetzt bin. Mir fällt es auch gerade sehr, sehr schwer, darüber zu reden, weil ich das erst einmal selber alles verarbeiten muss. Aber ich bin echt unfassbar stolz auf mich selbst, dass ich den Schritt gewagt habe", erklärt der Realitystar. Er habe jetzt selbst verstanden, dass er Hilfe brauche.

Und dabei steht Nico noch ganz am Anfang. "Bei mir geht es jetzt gerade einmal los, seit zwei Tagen in der Klinik. Und der Plan ist natürlich, dass ich danach noch lange Zeit in Therapie gehe, damit ich das endlich bekämpfen kann. Weil so geht's nicht mehr weiter", meint er ehrlich. Auch seiner Community wolle er deutlich machen, dass Drogenkonsum und eine übermäßige Menge Alkohol "ganz viel versauen" könne. Unterkriegen wolle der Sohn von Thorsten Legat (56) sich aber nicht: "Ich werde stark bleiben. Ich werde mich so gut wie möglich melden. [...] Aber jetzt muss ich erst einmal ganz viel mit mir selbst ausmachen."

Die vergangenen Wochen verbrachte Nico zusammen mit seiner Partnerin Nina Kristin (43) auf Mallorca – und erlitt dort nach eigener Aussage einen schweren Rückfall, weshalb er diesmal die Reißleine zog und die Klinik in Deutschland aufsuchte. "Ich bereue es sehr, diesen Schritt nicht schon früher gemacht zu haben. Vielleicht hätte ich mir selbst – und auch anderen – dadurch einiges an Leid und Enttäuschung ersparen können", zeigte er sich gegenüber RTL einsichtig. Die noch frische Beziehung zu Freundin Nina stehe nicht auf der Kippe, sie wird ihren Nico in der Klinik offenbar unterstützen.

RTL Nico Legat, ehemaliger "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

