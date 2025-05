"Nicht zerstört": Marlisa Rudzio äußert sich zum Nico-Drama

Nico Legats (27) neue Partnerin Nina Kristin (43) hat Marlisa Rudzio (35) Vorwürfe gemacht: Sie habe ihm im alkoholisierten Zustand nicht geholfen, als er sie mehrfach anrief. Nun bezieht die Influencerin Stellung und schießt auf Instagram zurück: "Er war in keinem Moment hilflos beziehungsweise 'zerstört' oder gar verstört und ich habe auch absolut nichts von einem 'Absturz' erkennen können. Wäre dem so gewesen, wäre ich selbstverständlich schon aus rein menschlicher Fürsorge heraus für ihn da gewesen." Sie habe ihn früher am Abend betrunken in einem Club getroffen, jedoch habe er "normal mit ihr gesprochen."

Ferner geht Marlisa auch darauf ein, dass sie und Nico angeblich in einer Beziehung gewesen sein sollen. "Nico und ich waren nie fest zusammen. Wir waren in einer längeren Kennenlernphase", betont sie und wirft dem Das große Promi-Büßen-Teilnehmer vor: "Außerdem hat er sehr bewusst versucht, mich zu küssen. Einige fremde Mädels standen auf der Tanzfläche um uns herum und haben das alles beobachtet. Nico hat mir in dieser Situation reinen Wein über seine derzeitige Beziehung eingeschenkt und mich in meiner schon mehrfach geäußerten Meinung darüber klar bestätigt."

Aktuell befindet sich Nico in einer Entzugsklinik. Er möchte laut eigener Angaben seine Drogen- und Alkoholprobleme in den Griff kriegen. Sein früherer Flirt wünscht ihm dafür alles Gute. "Ich weiß, dass Nico tief im Inneren kein schlechter, sondern ein sehr lieber Mensch ist", schreibt Marlisa auf Social Media und schließt ihr Statement mit den Worten ab: "Ich wünsche Nico von ganzem Herzen, dass er in der Klinik die Kraft und Hilfe bekommt, die er so dringend braucht und er endlich auch seinen inneren Frieden findet. Gute Besserung, Nico."

Instagram / mrs.marlisa Mrs. Marlisa, Realitystar

Instagram / nico.legat Nico Legat, Realitystar

