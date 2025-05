Bestätigt: Xatar wurde tot in einer Wohnung aufgefunden

Die deutsche Musikszene steht unter Schock: Rapper Xatar (43) wurde am 8. Mai gegen 18.30 Uhr leblos in einer Kölner Wohnung aufgefunden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft gegenüber RTL. Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar. Eine Obduktion konnte zwar ein Fremdverschulden ausschließen, doch aktuell wird auf die Ergebnisse eines chemisch-toxikologischen Gutachtens gewartet. Zum Zeitpunkt seines Todes hinterlässt Xatar seine Ehefrau Farvah und fünf Kinder. Ein offizielles Statement der Familie liegt bislang noch nicht vor.

In den vergangenen Stunden machte das Todesgerücht um Xatar erstmals die Runde. Mehrere Musiker nahmen öffentlich Abschied von der Hip-Hop-Legende. "Ruhe in Frieden, Giware! Möge deine Seele in Frieden ruhen. Mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap-Legenden verlassen, ich werde dich immer in guter Erinnerung behalten", schrieb Farid Bang (38) auf Instagram. Auch Fler (43) schloss sich an und widmete dem 43-Jährigen emotionale Worte: "Mein Beileid an die Familie und an die Freunde! Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen."

Doch Xatar war mehr als nur Musiker – sein Leben war von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Nach einem spektakulären Goldraub im Jahr 2009 wurde sein Name bundesweit bekannt, und seine Geschichte avancierte schnell zum Mythos der Szene. Nach acht Jahren Haft widmete er sich voll der Musik und baute unter anderem das Label "Alles oder Nix Records" auf, das vielen jungen Talenten als Sprungbrett diente. Kollegen lobten an ihm seine Echtheit und Loyalität, aber auch seinen Unternehmergeist.

Instagram / faridbangbang Throwback-Foto von Farid Bang und Xatar

Getty Images Xatar bei der Premiere von "Rheingold", Oktober 2022

