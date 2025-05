Bill Kaulitz schimpft über Toms und Heidi Klums Luxusvilla

Bill Kaulitz (35) hat in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" offenbart, dass er sich in der luxuriösen Villa seiner Schwägerin Heidi Klum (51) und seines Bruders Tom Kaulitz (35) nicht rundum wohlfühlt. Besonders Kleinigkeiten im Alltag in der Villa stören ihn: Die strengen Sicherheitsmaßnahmen am Eingang nerven Bill, aber auch die Kaffeemaschine steht bei ihm in der Kritik. "Ich hasse eure Kaffeemaschine", polterte Bill und ließ weiter durchblicken, dass ihm auch die Raumtemperatur und die Wasserschüsseln für die Hunde nicht zusagen.

Tom begegnet den Kritiktiraden seines Bruders gelassen. Über Bill urteilt er augenzwinkernd, dieser komme oft schon "naserümpfend" ins Haus. "Ich komme immer zu dir ins Haus und kritisiere alles", stimmte Bill zu. Tom räumt ein, dass auch er im Zuhause seines Bruders nicht immer alles perfekt findet – etwa Unordentlichkeiten mit Decken oder bei den Tieren. Für die beiden sind diese Auseinandersetzungen normal und stets liebevoll gemeint: "Eigentlich kommt das Ganze immer aus der Liebe heraus", erklärte Tom im Podcast.

Schon seit ihrer Kindheit sind Bill und Tom unzertrennlich. Auch zu Heidi, mit der Tom seit 2019 verheiratet ist, pflegt Bill ein freundschaftliches Verhältnis, wie gemeinsame Fotos in den sozialen Netzwerken immer wieder beweisen. Trotz oder gerade wegen der Eigenheiten des anderen genießen die drei das enge Miteinander in der Patchwork-Familie und nehmen Alltagsdifferenzen locker.

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Juni 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Bill Kaulitz im September 2022