Schock: Anna-Maria Ferchichi hatte einen Autounfall in Dubai

Anna-Maria Ferchichi (43) meldet sich völlig aufgelöst bei ihren Fans auf Instagram. Mitten im regen Straßenverkehr von Dubai hatte die achtfache Mama einen Autounfall. "Boah, ich zittere noch richtig doll", erzählt sie und schildert, was passiert ist. Im Stop-and-Go-Verkehr ist ihr ein Taxifahrer hinten draufgefahren. "Vor mir bremst ein Auto, ich bremse auch, und der fährt mir volle Pulle hinten rein. Ich bin mit meinem Kopf und meiner Schulter so nach vorne geknallt. Mir ist noch nie jemand hinten reingefahren", beschreibt sie den Unfallhergang und fügt hinzu: "Ich hatte schon gesehen, dass der auf sein Handy guckt und nicht aufpasst. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Katastrophe!"

Körperlich scheint Anna-Maria – zumindest auf den ersten Blick – keine schlimmeren Schäden davongetragen zu haben. Mit den beiden Autos sehe das aber anders aus. "Sein ganzes Auto ist vorne eingedrückt und auch bei mir ist alles kaputt", schildert die 43-Jährige. Dazu teilt sie ein Foto des Taxis, bei dem die Ausmaße des Aufpralls deutlich werden: Die gesamte Vorderseite ist zerbeult und die Motorhaube des Wagens sehr stark eingedrückt. Wie schlimm es ihr eigenes Fahrzeug erwischt hat, zeigte sie bis jetzt noch nicht.

Anna-Maria teilt ihren Alltag täglich und unverblümt mit ihrer Community. Normalerweise hat sie aus ihrer Wahlheimat Dubai aber schönere Themen zu berichten: Neben ihrer Familie dreht sich auf ihrem Account viel um Lifestyle und Beauty. Dabei geht sie sehr ehrlich mit ihren Followern um – und macht auch kein Geheimnis daraus, wieso sie trotz acht Kindern so einen entspannten Alltag hat. "Ich habe sechs wundervolle Angestellte, die bei uns leben und uns ganz viele Dinge komplett aus der Hand nehmen. Meine Ehe ist sehr ruhig und entspannt. Glaube, diese Kombination lässt einen sehr entspannen. Ich wäre mit absoluter Sicherheit nicht so entspannt, wenn ich mich um alles selber kümmern müsste", verriet sie vor Kurzem in einer Social-Media-Fragerunde.

Instagram / anna_maria_ferchichi Das Taxi, das den Unfall verursacht hat

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

