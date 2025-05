Sexy: Hailey Bieber zeigt sich oben ohne mit Martiniglas

Hailey Bieber (28) sorgte nun für einen echten Hingucker auf Instagram: Am Mittwoch postete das Model ein besonders freizügiges Foto aus ihrem Hotelzimmer auf der Upper East Side in New York. Ganz ohne Oberteil, nur in schwarzen Mikroschorts, Strümpfen und mit einem Martini in der Hand posierte sie für die Kamera. Schwarze Sonnenbrille und eine glamouröse Hollywood-Frisur im Vintage-Stil rundeten ihren Look ab. Auf einigen Bildern sind zudem luxuriöse Häppchen vom Room-Service zu sehen. Offenbar bereitete sich Hailey allein auf die Met Gala vor – ihr Mann Justin Bieber (31) blieb in Los Angeles.

In ihrer Instagram-Story gewährte die Vogue-Ikone noch exklusivere Einblicke in ihre Vorbereitung: Sie trug Augenpads ihrer eigenen Beauty-Marke Rhode auf, probierte funkelnden Diamantschmuck und diverse Outfits für die Galanacht. Später zeigte sie ein goldfarbenes Kleid, das sie zur Afterparty trug. Während Hailey sich in New York ins Mode-Getümmel stürzte, verfolgte Justin zu Hause per Videoeinspielung ein Hockeyspiel der "Toronto Maple Leafs" – ein seltener Abend abseits des Glamours.

Abseits der Fashion-Welt musste die Unternehmerin und Mutter zuletzt auch gesundheitliche Rückschläge verkraften: Offen berichtete Hailey von zwei schmerzhaften Ovarialzysten, unter denen sie erneut litt. Mit ihrer Ehrlichkeit will sie betroffenen Fans Mut machen – bereits 2022 sprach sie über die Belastung durch die Symptome. Trotz gesundheitlicher Sorgen und des Solo-Auftritts zur Met Gala bleibt ihre Beziehung in der Öffentlichkeit präsent. Gerüchte um eine Ehekrise wies Justin kürzlich ironisch via Instagram zurück. Während Hailey den Mode-Glamour in New York genießt, zieht sich Justin lieber ins Private zurück – zuletzt sorgte auch sein lockerer Umgang mit Cannabis erneut für Diskussionen.

Getty Images Hailey Bieber bei den Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Coachella Outfit 2025

