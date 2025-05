Justin Bieber verbringt Quality Time mit dem kleinen Jack

Justin Bieber (31) hat am Freitag mit seinem kleinen Sohn Jack Blues einen sportlichen Papa-Sohn-Moment erlebt. Gemeinsam verfolgten sie das NHL-Spiel zwischen den Toronto Maple Leafs und den Florida Panthers – mit enttäuschendem Ausgang für Justin: Die Maple Leafs verloren 4:5. Währenddessen postete der Sänger auf Instagram mehrere Fotos und ein kurzes Video, die ihn und seinen Sohn beim Mitfiebern zeigen. In gemütlicher Kleidung saß der Musiker auf dem Sofa, Jack im Arm, mit dem Kommentar: "Vor dem Herzschmerz".

Schon während des Spiels ließ der 31-Jährige seine 294 Millionen Follower an seinen Gefühlen teilhaben. Kurz vor dem Abpfiff bat er sie, für sein Team zu beten: "Noch 11 Minuten, betet für die Leafs." Am Ende musste sich die kanadische Mannschaft jedoch geschlagen geben – ein Abend voller Emotionen für Justin: Glück über die Zeit mit seinem Sohn, Frust über die Niederlage. Die niedlichen Aufnahmen mit Jack lösten viele begeisterte Reaktionen aus und weckten Interesse am glücklichen Familienleben.

Privat genießen Justin und seine Frau Hailey Bieber (28) immer wieder ruhige Momente fernab der Öffentlichkeit und gewähren ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Der Popsänger, der einst offen über seine Rückschläge sprach, scheint heute Kraft aus seiner Familie zu schöpfen. Die Beziehung zu Hailey und die Geburt von Jack Blues gaben ihm offenbar neuen Halt. Für den "Baby"-Interpreten sind solche Abende wohl wichtiger denn je – unabhängig vom Ausgang des Spiels.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack Blues im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

Anzeige Anzeige