Letzter Auftritt: Margot Friedländer appellierte an Menschen

Margot Friedländer (✝103) hat am Mittwochnachmittag, nur zwei Tage vor ihrem Tod, ein letztes Mal öffentlich gesprochen. Die Holocaust-Überlebende und Ehrenbürgerin Berlins saß im Roten Rathaus auf der Bühne und wandte sich laut Bild mit eindringlichen Worten an die versammelten Gäste: "Bitte seid Menschen." Ihr Auftritt war Teil der Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Margot teilte bewegende Erinnerungen aus ihrem Buch "Versuche, dein Leben zu machen" und berichtete von ihrer Befreiung im Frühjahr 1945 aus dem Konzentrationslager Theresienstadt.

In einem Interview mit dem deutschen Blatt gab Margot einen tiefen Einblick in ihre Gefühle zum Ende des Krieges. Sie erinnerte sich an den Moment, in dem sie durch das Internationale Schweizer Rote Kreuz vom Kriegsende erfuhr. Doch Freude konnte sie darüber zunächst nicht empfinden. "Nicht gefreut, nicht gefreut! Ich wusste ja nicht, was aus uns wird", betonte sie im Gespräch. Im Lager herrschte damals eine bedrückte Stimmung. Die Insassen standen am offenen Gitter, beobachteten die ankommenden russischen Soldaten – aber der Schmerz über die vielen Opfer, den Verlust ihrer Mutter, ihres Bruders und ihres Vaters, ließ keinen Platz für Glück. Erst Jahre später erfuhr sie, wie ihre Familie von den Nazis im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde.

Margot galt zeitlebens als unermüdliche Mahnerin gegen das Vergessen. Sie sprach immer wieder an Schulen und auf Veranstaltungen, teilte ihre Geschichte und appellierte für Menschlichkeit und Toleranz. Dass sie trotz ihres schweren Schicksals immer wieder zum Dialog aufrief, beeindruckte viele. "Leider sind Menschen Menschen", sagte sie im Interview. "Und es ist seit Tausenden Jahren so gewesen, dass sie die Schnauze nicht vollkriegen." Ihre Botschaft, dass so etwas nie wieder passieren dürfe, begleitete Generationen von Zuhörern. Über ihr Lebenswerk hinaus bleibt Margot für viele ein Symbol für Hoffnung und Stärke!

Getty Images Margot Friedländer im September 2024

Getty Images Margot Friedländer im November 2024

