So schlecht ging es Anne Wünsche vor ihrem Durchbruch

Anne Wünsche (33) hat offenbart, dass ihr Leben vor dem Durchbruch als Social-Media-Star von schweren Zeiten geprägt war: In einem emotionalen Instagram-Post gewährte sie einen sehr persönlichen Einblick in ihre Vergangenheit und berichtete, dass sie am 28. Juni 2009 an einem Tiefpunkt angekommen sei. Damals dachte sie darüber nach, Suizid zu begehen. Ihre Worte sind unmissverständlich: "Meine Kindheit war nicht einfach." Gewalt und das quälende Gefühl, nicht geliebt zu werden, hätten sie über Jahre hinweg begleitet und geprägt.

In diesen dunklen Jahren suchte Anne lange nach dem für sie passenden beruflichen Weg. Zunächst versuchte sie sich als Konditorin, brach die Ausbildung jedoch ab. Auch weitere Anläufe – als Model, Nageldesignerin, Kassiererin oder Fotografin – blieben erfolglos. Erst mit ihrem YouTube-Kanal konnte sie allmählich Fuß fassen und mit ihrem Einstieg in die Realitysoap Berlin - Tag & Nacht gelang ihr schließlich der Durchbruch. Dieser steinige Weg markiert für Anne einen entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben.

Anne Wünsche steht heute nicht nur als bekannte Influencerin im Rampenlicht, sondern hat sich auch mit ihrem eigenen Unternehmen ein zweites Standbein aufgebaut. Ihre Vergangenheit vergisst die dreifache Mutter dabei nicht – vielmehr nutzt sie ihre Reichweite immer wieder, um über psychische Gesundheit, familiäre Herausforderungen und Selbstbestimmung zu sprechen. Gerade ihre offenherzige Art und die ehrlichen Einblicke in schwierige Lebensphasen machen sie für viele Follower so sympathisch. Mit ihrer Geschichte schenkt Anne anderen Mut und erinnert daran, dass auch schwere Zeiten überwunden werden können.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2025