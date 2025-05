Geistliche Sportskanone: Diesen Ballsport mag Papst Leo XIV.

Papst Leo XIV. (69) sorgt nach seiner Wahl zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche nicht nur in kirchlichen Kreisen für Gesprächsstoff – sondern auch auf den Sportplätzen. Denn der Geistliche outete sich schon vor Monaten als bekennender Tennisfan und will auch als Pontifex nicht auf seine Lieblingssportart verzichten. In einem Interview mit seinem Augustiner-Orden verriet Papst Leo, dass er es kaum erwarten könne, endlich wieder auf den Tennisplatz zurückzukehren. "Seit ich Peru verlassen habe, hatte ich nur wenige Gelegenheiten zum Üben, deshalb freue ich mich darauf, wieder auf den Platz zu gehen", schwärmte er, wie Kurier berichtet.

Vor seiner Zeit im Vatikan vermisste er bereits Gelegenheiten zum Training und äußerte die Hoffnung, trotz der eingeschränkten Möglichkeiten im Vatikanstaat weiterhin aktiv zu bleiben. Zu seinen weiteren sportlichen Leidenschaften zählen außerdem Spaziergänge, auch wenn diese im Mini-Staat rund um den Petersdom kein leichtes Unterfangen sind. Mit seiner Tennislust knüpft Papst Leo an eine sportliche Tradition im Papstamt an, die zuletzt Johannes Paul II. geprägt hatte. Johannes Paul II., selbst ein begeisterter Skifahrer, wurde in seinen Anfangsjahren als Papst mehrfach bei Ausflügen auf die Piste gesichtet – häufig sogar heimlich. Der spätere Papst Benedikt XVI. zeigte sich in dieser Hinsicht weit weniger aktiv, während Papst Franziskus I. (✝88) als großer Fußballfan in die Geschichte einging.

Abseits vom Sportlichen zeichnet sich Papst Leo durch eine tiefe Familienbindung und eine klare Berufung aus. Schon in seiner Kindheit, wie bereits von seinem Bruder berichtet wurde, hegten Nachbarn die Prophezeiung, er werde eines Tages Papst. "Er wusste schon im Kindesalter, dass er einmal Priester wird", verriet sein Bruder gegenüber ABC News. Papst Leo verbrachte nach der achten Klasse einen Großteil seiner Jugend in Seminaren und an der Villanova University mit Studieren. Bei diesem Lebenslauf ist es wohl umso wichtiger, einen Ausgleich in Form von Bewegung zu haben.

Getty Images Robert Francis Prevost im September 2023 in Vatikanstadt

Getty Images Robert Francis Prevost, Papst Leo XIV., im April 2025 in Vatikanstadt

