Nächster "ZDF-Fernsehgarten" wird für Papst Leo XIV. gekürzt

Wer am Sonntag um 12:00 Uhr in freudiger Erwartung auf eine strahlende Andrea Kiewel (59) das ZDF einschaltet, dürfte eine Überraschung erleben: Statt des ZDF-Fernsehgartens überträgt der Sender am kommenden Sonntag um diese Zeit noch die feierliche Amtseinführung von Papst Leo XIV. (69) in Rom. Das historische Ereignis wird bis 12:30 Uhr live von den Kameras begleitet – dann startet die beliebte Liveshow vom Mainzer Lerchenberg. Wie es der redegewandten Moderatorin gelingen wird, die Zuschauer nach diesem drastischen Programmwechsel – vom feierlichen Papstsegen zur feuchtfröhlichen Polonaise – stimmungsvoll einzufangen, bleibt spannend.

Diese Kürzung soll jedoch eine absolute Ausnahme bleiben: Bereits am 25. Mai läuft der "Fernsehgarten" wieder im üblichen Format. Doch in diesem Sommer stehen noch ein paar weitere kleine Veränderungen an: Am 3. August und am 14. September fällt die Show für Sportübertragungen komplett aus. Solche Unterbrechungen sind jedoch keineswegs neu, da in den Sommermonaten regelmäßig große Sportevents der vor allem bei Schlagerfans beliebten Liveshow die kostbare Sendezeit abringen. Trotz allem bleibt die Sendung ein fester Bestandteil des ZDF-Programms.

In diesem Jahr feiert Andrea zudem ein besonderes Jubiläum: Seit einem Vierteljahrhundert steht sie dem "Fernsehgarten" als Gesicht und Gastgeberin vor. Ganz kontinuierlich war dieser Weg jedoch nicht. Nach ihrer Übernahme der Moderation im Jahr 2000 legte Andrea 2007 eine Pause ein, bevor sie zwei Jahre später zurückkehrte. Ihr ansteckendes Lachen, ihre Spontaneität und ihre herzliche Art machen sie seit jeher zur zentralen Figur der Traditionsshow, die Fans ganz unterschiedlicher Altersgruppen für ihre bunte Mischung aus Musik, Unterhaltung und Gartentipps feiern.

Getty Images Andrea Kiewel, Moderatorin

Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

