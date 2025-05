Laden Leyla Lahouar und Mike ihre Fans zur Hochzeit ein?

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) sorgen bei ihren Fans für Aufregung: Die beiden Reality-TV-Stars haben verraten, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, einige Follower zu ihrer anstehenden Hochzeit einzuladen. In einer Fragerunde auf Instagram meinte Leyla: "Haben tatsächlich schon mal überlegt, so zwei bis drei von euch einzuladen. Hättet ihr Lust?" Damit könnte die Hochzeit von Leyla und Mike nicht nur für sie selbst und ihren engen Kreis, sondern auch für ausgewählte Fans zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

Neben dieser Überraschung klärte Leyla auch noch weitere Details rund um ihren großen Tag. So beantwortete sie die Frage, wer nach der Hochzeit welchen Nachnamen tragen werde: "Ich werde bald Frau Heiter heißen." Bezüglich konkreter Hochzeitsdaten zeigte sie sich weiterhin geheimnisvoll: Das Datum und der Ort, die sie gemeinsam mit Mike zuvor auf einer Einladungskarte in ihrer Story präsentiert hatte, stimmen absichtlich nicht – das Paar ließ die Einladung extra so bearbeiten, dass die echten Daten weiterhin unter Verschluss bleiben. So möchten sie dem öffentlichen Interesse an ihrem besonderen Tag nachkommen und ihre Fans gleichzeitig in die Vorbereitungen einbeziehen, ohne zu viel preiszugeben.

Noch kürzlich gab es Ärger im Paradies: Nachdem die 28-Jährige öffentlich Zweifel an Mikes Treue geäußert hatte, sorgte eine regelrechte Schlammschlacht für ordentlich Wirbel. Leyla erzählte auf Instagram offen, dass ihr eine Unbekannte angeblich brisante Fotos und Nachrichten geschickt hatte. Doch die Influencerin gab kurz nach dem Social-Media-Drama endlich Entwarnung und sah die Schuld woanders: "Das Mädchen hat mir geschrieben, dass sie besoffen war und sauer war, dass die Freunde mit Mädels unterwegs waren – und sie es also auch auf Mike schieben wollte." Für sie war also schnell klar, dass hinter den Anschuldigungen die Absicht steckte, ihre Beziehung zu gefährden.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Instagram / mikeheiter Mike Heiter im Dezember 2023

