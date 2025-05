Nach Fremdgeh-Drama: Mike Heiter und Leyla sind ein Team

Nach Tagen voller Spekulationen und Sorgen rund um die Beziehung von Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) gibt es nun ein Update, das ihre Fans aufatmen lässt. Die Influencerin postet auf Instagram ein strahlendes Foto von sich und ihrem Verlobten. Beide wirken gelöst und glücklich, während Mike den gemeinsamen Schnappschuss schlicht und eindeutig kommentiert: "Team". Der öffentliche Auftritt setzt ein klares Statement, nachdem zuletzt im Netz Gerüchte die Runde gemacht hatten, der Vater einer Tochter habe sich gegenüber seiner Verlobten nicht korrekt verhalten.

Nachdem Leyla öffentlich Zweifel an Mikes Treue geäußert hatte, lieferten sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht. Doch schon kurz darauf folgte die Entwarnung: Die Reality-TV-Bekanntheiten haben sich ausgesprochen und scheinen wieder am selben Strang zu ziehen. Erst vor Kurzem hatte die Influencerin in einem Interview mit Bild ausführlich über das Ibiza-Drama gesprochen. Sie erklärte, dass eine Unbekannte ihr Nachrichten und Fotos geschickt habe, die Mike angeblich beim Flirten mit anderen Frauen zeigten. "Das Mädchen hat mir geschrieben, dass sie besoffen war und sauer war, dass die Freunde mit Mädels unterwegs waren – und sie es also auch auf Mike schieben wollte", berichtete Leyla. Für die Reality-TV-Bekanntheit stand fest: Die Anschuldigungen sollten gezielt Unruhe stiften.

Bereits vor wenigen Tagen hatten sich Mike und Leyla zu ihrer Streitigkeit geäußert und betont, dass sie ihre Probleme künftig aus der Öffentlichkeit heraushalten möchten. Der 32-Jährige selbst erklärte offen, dass Missverständnisse in jeder Beziehung vorkommen und er seiner Partnerin keine Vorwürfe mache. Auch die 28-Jährige hatte ihr Verhalten im Nachhinein bereut und beteuerte, das Drama nicht wiederholen zu wollen. "Ich habe aus Emotionen heraus direkt eine Story gemacht, was eigentlich gar nicht meine Art ist. Mir waren auch gar nicht die Konsequenzen bewusst von dem Ganzen, weil ich einfach so geladen, traurig und verletzt war", schilderte sie auf Instagram.

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter im September 2024

