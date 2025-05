Miley Cyrus stellt klar: Sie hat keinen Zoff mit Mama Tish

Miley Cyrus (32) hat sich erstmals persönlich zu den Gerüchten über einen Familienstreit geäußert. Auslöser war ein Social-Media-Zwischenfall am Freitag: Ein Familienfoto zeigte die Sängerin mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus (63), ihrem Bruder Braison (31) und ihrem Freund Maxx Morando (26) – gepostet von Billy Ray auf Instagram zum 31. Geburtstag von Braison. Zudem bemerkten Fans, dass Mileys Mutter Tish Cyrus (57) ihrer Tochter plötzlich nicht mehr auf Instagram folgte. Als wilde Spekulationen über einen Familienkrach aufkamen, stellte der Hannah Montana-Star am Samstag per Instagram-Story klar: "Ich kommentiere Gerüchte selten, aber meine Mama und ich sind zu eng, als dass irgendetwas zwischen uns stehen könnte."

"Sie ist meine beste Freundin", betonte sie weiter. Miley klärte die Situation auf: Tish sei in puncto moderner Technik nicht unbedingt die Fitteste und sei ihr aus Versehen entfolgt. In ihrer Botschaft ging die 32-Jährige auch auf das Verhältnis zu ihrem Vater Billy Ray ein. "Mein Dad und ich hatten unsere Herausforderungen im Laufe der Zeit", gab sie offen zu. Dennoch sei sie stolz darauf, verbrannte Brücken wieder aufgebaut zu haben. Miley machte deutlich: "Jetzt, in meinen Dreißigern, steht meine Familie über allem."

In den vergangenen Wochen überschlugen sich die Spekulationen um eine mutmaßliche Fehde des Cyrus-Clans. Tish und Billy Ray sollen seit ihrer Scheidung im Jahr 2022 zerstritten sein – angeblich wählten ihre Kids daraufhin eine Seite. Während Miley sich nur noch an der Seite ihrer Mutter zeigte und ihren Vater verschwieg, wie zum Beispiel bei den Grammys 2024, schien ihre kleine Schwester Noah Cyrus (25) dem Lager rund um Billy Ray anzugehören. Schlagzeilen rund um die Blitzehe des Countrysängers mit der Sängerin Firerose und die daraus resultierenden Gewalt- und Missbrauchsvorwürfe belasteten das Familienleben der Cyruses wohl noch zusätzlich.

Getty Images Maxx Morando, Miley Cyrus und Tish Cyrus, Februar 2025

Getty Images Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards 2017

