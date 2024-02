Miley Cyrus schließt Papa Billy Ray aus Grammy-Rede aus!

Ob sie noch einmal zueinanderfinden? Seit mehreren Jahren soll das Verhältnis von Miley Cyrus (31) zu ihrem Vater Billy Ray (62) angespannt sein. Warum genau sich die beiden entzweit haben, ist nicht ganz klar. Unbestritten ist allerdings, dass der Country-Sänger maßgeblich zur Karriere seiner Tochter beigetragen hatte – nicht zuletzt durch die gemeinsame Zeit am Hannah Montana-Set. Und trotzdem erwähnt Miley Billy Ray bei den Grammys mit keiner Silbe.

Die Grammys hatten einen besonderen Moment für Miley parat, denn sie wurde in der Kategorie "Record of the Year" ausgezeichnet – tatsächlich ihr allererster Grammy-Award. Voller Überwältigung wandte sich die "Flowers"-Interpretin an ihre Familie: "Meine Mama, meine Schwester, meine Liebe, meine wichtigsten Freunde, seht, wie gut ich aussehe." Papa Billy Ray findet keine Erwähnung. Liegt das eventuell an der angeblichen Familienfehde? Zumindest beendet der Popstar seine Rede mit: "Ich glaube nicht, dass ich jemanden vergessen habe – außer vielleicht meine Unterwäsche. Tschüss!"

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Miley sich erstmals zur Beziehung zu ihrem Vater geäußert. Sie sei in einer liebevollen Familie ohne Geldprobleme aufgewachsen, während das bei Billy Ray anders gewesen sei. "Ich habe selbst gesehen, wie es viele Leute beeinflusst, von nichts plötzlich alles zu haben. Es ist wirklich gefährlich", hatte sie kryptisch in der TV-Spezialsendung "Endless Summer Vacation Backyard Sessions" gemeint.

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Getty Images Billy Ray, Tish und Miley Cyrus im Jahr 2019

Getty Images Billy Ray Cyrus, Schauspieler

