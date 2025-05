Verwirrter Prinz Harry klingelt mehrere Häuser in London ab

Prinz Harry (40) hat bei seinem kürzlichen London-Besuch für Verwunderung gesorgt: Der Herzog von Sussex war laut The Sun ohne Begleitung im Stadtteil Fulham unterwegs und klingelte an gleich mehreren Häusern, um einen Freund zu finden. Eine Überwachungskamera erfasste, wie der Sohn von König Charles (76) mit dem Handy am Ohr vor Haustüren stand und hoffte, endlich das richtige Haus zu treffen. Eine Haushälterin öffnete ihm zwar die Tür, erkannte den Royal jedoch nicht. Erst später sahen die Hausbesitzer auf den Aufnahmen, wer bei ihnen vor der Tür gestanden hatte. Harry war laut Augenzeugen geduldig und versuchte es an mindestens drei Adressen, bis ihm das Wiedersehen mit seinem Freund schließlich gelang.

Seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus und seinem Umzug mit Ehefrau Meghan (43) und den zwei gemeinsamen Kindern nach Kalifornien ist Harry nur noch selten in London. Zuletzt hatte er in einem Gerichtsprozess erfolglos darum gekämpft, wieder mehr Personenschutz für sich und seine Familie bei Großbritannien-Besuchen zu erhalten. Wegen der reduzierten Sicherheitsmaßnahmen fühlt er sich auf heimischem Boden nach eigenen Aussagen nicht mehr sicher. Der 40-Jährige wehrt sich bereits seit 2020 gegen die Entscheidung, ihm und seiner Familie bei Besuchen in seiner Heimat keinen vollständigen Polizeischutz mehr zu gewähren.

In letzter Zeit haben sich immer mehr Weggefährten von Harry abgewandt oder schweigen über das Verhältnis zu dem Royal. Besonders ins Gewicht fiel vor wenigen Tagen eine Äußerung seines langjährigen Freundes Ben Goldsmith. Der Geschäftsmann schrieb auf X: "Tragisch, aber wahr: Das Verhalten von Prinz Harry ist unverzeihlich." Mit diesem deutlichen Seitenhieb positionierte sich Ben erstmals öffentlich gegen Harry, nachdem dieser zuvor mit einem Interview über die anhaltenden Spannungen in seiner Familie für Aufsehen gesorgt hatte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Getty Images Ben Goldsmith, September 2010

