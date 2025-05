"Es ist unverzeihlich": Alter Freund bricht mit Prinz Harry

Nach einem aufsehenerregenden BBC-Interview von Prinz Harry (40), in dem er über die Schwierigkeiten mit seiner Familie sprach, sorgt nun ausgerechnet sein langjähriger Freund Ben Goldsmith für Aufsehen: Der bekannte Geschäftsmann, dessen ältere Schwester eine Vertraute der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) – Harrys Mutter – gewesen sein soll, stellt sich erstmals öffentlich gegen Harry. Auf der Plattform X schrieb Ben mit Bezug auf Harrys Verhalten: "Tragisch, aber wahr: Das Verhalten von Prinz Harry ist unverzeihlich."

Im besagten Interview mit der BBC sprach Harry schonungslos über die anhaltenden Spannungen innerhalb seiner Familie: "Natürlich werden mir einige Mitglieder meiner Familie nie verzeihen, dass ich ein Buch geschrieben habe. [...] Natürlich werden sie mir viele Dinge nie verzeihen." Die britische Presse, darunter auch die Daily Mail, sieht in Bens Formulierung eine bewusste Anspielung auf diese Offenbarungen. Bis dato hatte sich niemand aus Harrys früherem Umfeld so eindeutig öffentlich zu ihm und seinen kontroversen Entscheidungen geäußert. Auch in seinem Gespräch mit Oprah Winfrey (71) hatte Harry bereits angedeutet, viele Freunde verloren zu haben – diese hatten bisher jedoch auf öffentliche Kommentare verzichtet. Über die genauen Beweggründe von Ben für seinen offensiven Beitrag wurde bislang nichts bekannt.

Harry ist es in den vergangenen Jahren gewohnt, Kritik zu ernten – ob durch die britische Presse oder Royal-Experten. Dass nun aber auch ein Vertrauter aus dem persönlichen Kreis öffentlich das Wort gegen ihn ergreift, dürfte ihn besonders treffen. Wie nah Harry der öffentliche Seitenhieb seines engen Freundes Ben tatsächlich geht, bleibt vorerst offen – doch selten wurde so deutlich, wie tief die Risse inzwischen auch ins private Umfeld des Prinzen reichen.

Prinz Harry, April 2025

Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025

