Andrea Kiewel kassiert Abfuhr von den ESC-Stars Abor & Tynna

Für Andrea Kiewel (59) hätte die kommende Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens am 18. Mai – unmittelbar nach dem Eurovision Song Contest – ganz im Zeichen des beliebten Pop-Spektakels stehen sollen. Ein echtes Highlight war geplant: Das deutsche ESC-Duo Abor & Tynna sollte gemeinsam mit ihr auf der Bühne stehen und den Hit "Baller" performen. Doch daraus wurde nichts – die beiden sagten ab. "Leider wollten die nicht zu uns kommen, weil sie sich im Fernsehgarten nicht sehen", erklärte Andrea zähneknirschend in der Sendung am Sonntag. Sie selbst hätte liebend gern zu dem Song gefeiert: "Ich liebe diesen Hit, ich finde den saugut. Ich höre den beim Sport rauf und runter", schwärmte sie – umso enttäuschender, dass ein gemeinsamer Auftritt ausbleibt.

Die Absage traf Andrea sichtlich, denn selten gab sie sich im Live-TV so offen genervt: "Das finde ich zum Kotzen", schleuderte sie dem Publikum entgegen und sorgte damit für einen ungewohnt ernsten Moment in der Show. Dank Co-Moderator Wayne Carpendale (48), der an dieser Stelle beherzt übernahm, ging es schnell weiter. Und trotz der geplatzten Performance des ESC-Duos verspricht der nächste Fernsehgarten am 18. Mai musikalisch einiges: Mit dabei sind unter anderem Luca Hänni (30), Francine Jordi (47) und Linda Fäh (37), die mit Sicherheit für gute Laune auf dem Mainzer Lerchenberg sorgen werden.

Andrea ist seit einem Vierteljahrhundert das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens. Seit 2000 begrüßt die gebürtige Berlinerin immer wieder prominente Musik-Acts und sorgt mit ihrer meist sympathischen Art für Unterhaltung. Mit dem bald anstehenden 25-jährigen Jubiläum der Show und ihrem eigenen runden Geburtstag im Juni steht für die Moderatorin eine besondere Zeit bevor. Bereits vor wenigen Tagen kündigte Andrea im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung eine große Jubiläumsparty mit Moderationsunterstützung von Guido Maria Kretschmer (60) und Joachim Llambi (60) an. Auch eine Überraschung zum 60. Geburtstag scheint beim ZDF in Planung zu sein, wobei sich sogar Andrea, die sonst jede Show fest im Griff hat, ausgesprochen neugierig zeigt.

Anzeige Anzeige

RTL+ / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Abor & Tynna, Musik-Duo

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel, 2014

Anzeige Anzeige