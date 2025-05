Das war Nadja Abd el Farrags letzter öffentlicher Auftritt

Nadja Abd el Farrag (✝60) ist tot. Der Reality-TV-Star, der vielen als "Naddel" bekannt war, verstarb am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik. Wie Bild berichtete, war Organversagen die Todesursache. In ihren letzten Lebensmonaten lebte Nadja bei ihrer Mutter in Hamburg, wo sie bis zuletzt Halt fand. Ihr Lebensgefährte der 90er-Jahre, Dieter Bohlen (71), mit dem sie insgesamt rund ein Jahrzehnt liiert war, zählt zu ihren bekanntesten Weggefährten. Beim Hamburger Schlagermove im Mai 2024 sorgte Nadja gemeinsam mit dem Entertainer Andreas Ellermann für ihren letzten öffentlichen Auftritt – ein Abschied von den Bühnen, denen sie zuvor so viele Jahre treu geblieben war.

In den vergangenen Jahren war das einstige TV-Starlet immer seltener im Rampenlicht zu sehen, ihr Name wurde oft nur noch im Zusammenhang mit gesundheitlichen Rückschlägen und finanziellen Problemen genannt. Ihre Alkoholsucht führte bei Nadja zu einer schweren Leberzirrhose, die sie bereits 2018 in ihrer Autobiografie "Achterbahn" publik machte. Die Moderatorin, die in den 90ern mit dem Erotikformat "Peep" Verbotenes ins deutsche Fernsehen brachte, gestand später selbst, dass auch die Medikamente gegen ihr ADHS das Organ zusätzlich belastet hätten. In Interviews sprach sie offen über ihr Gefühl der Einsamkeit und ihre Mini-Rente von 200 Euro, die sie vor große Existenzsorgen stellte. Über schuldnerische Probleme und zwei Begegnungen mit TV-Schuldnerberater Peter Zwegat (✝74) berichtete sie ebenfalls öffentlich – jedoch blieben ihre finanziellen Sorgen ungelöst.

Trotz aller Turbulenzen und Rückschläge galt Nadja Abd el Farrag in ihrem Umfeld als herzlicher und loyaler Mensch. Andreas Ellermann, der sie im letzten Lebensjahr begleitete, schwärmte gegenüber Bild: "Sie war ein guter Mensch, ich habe sie immer unterstützt. Aber gesundheitlich war sie sehr schwer angeschlagen." Ihre Mutter war bis zum Schluss eine große Stütze für sie – ein persönlicher Rückhalt, der ihr in schweren Zeiten die nötige Kraft gab. Bereits im März 2025 zog sie kurz vor ihrem 60. Geburtstag in einem Interview eine ernüchternde Bilanz und erklärte: "Meine Zukunft sieht nicht rosig aus." Mit diesem Schritt verabschiedete sich die schillernde "Naddel" leise aus der Öffentlichkeit und war zuletzt vor allem Tochter, Freundin und Wegbegleiterin – Rollen, die für ihr Umfeld vielleicht wichtiger waren als die großen Schlagzeilen.

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Oktober 2009

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

