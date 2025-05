Katie Price will trotz Fehlgeburt noch ein Baby bekommen

Katie Price (46) hat bei einem Wohltätigkeitsevent für die Organisation St. Barnabas kürzlich für Aufsehen gesorgt: Denn dort gab sie bekannt, ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen zu haben. Beim Benefizabend, zu dem sie in Begleitung ihres Freundes JJ Slater erschien, wurde die bekannte TV-Persönlichkeit für ein YouTube-Video gefilmt. Darin ging sie auf ein Neugeborenes zu und fragte die Mutter des Kindes: "Kann ich dein Baby halten?" Während sie das Kind liebevoll im Arm wiegte, antwortete sie auf die Frage, ob es noch mehr Nachwuchs bei ihr geben könnte, mit einem klaren "Oh, ich bin noch nicht fertig." Das Event hatte für Katie eine besondere Bedeutung, da ihre eigene Mutter bereits die Erlöse aus Buchverkäufen an St. Barnabas gespendet hatte.

Die fünffache Mutter ist dafür bekannt, offen über ihren Kinderwunsch zu sprechen. Wie sie in ihrem eigenen Video und gegenüber The Sun berichtete, hat sie trotz ihrer jüngsten Fehlgeburt mit JJ noch große Hoffnungen, ein weiteres Baby zu bekommen. Katie verriet, dass sie inzwischen wieder auf eine künstliche Befruchtung setzen möchte. Sie will erst dann damit abschließen, wenn sie medizinisch keine Chance mehr sieht. Besonders emotional schilderte sie erneut die Achterbahn der Gefühle im letzten Jahr, in dem sie trotz nur eines Prozents natürlicher Wahrscheinlichkeit schwanger wurde. Den Verlust hat das Paar nur sehr schwer verarbeitet. "Wir gingen von Freude und Erleichterung in Verwirrung, Herzschmerz und Trauer über", sagte Katie im Interview mit dem Magazin.

Bereits in den vergangenen Wochen war über Katies Fehlgeburt berichtet worden – eine Erfahrung, die für sie leider nicht die erste gewesen ist. Sie hat bereits offen über mehrere Schwangerschaftsabbrüche und eine Eileiterschwangerschaft aus der Vergangenheit gesprochen. Ihre fünf Kinder Harvey (22), Junior (19), Princess (17), Jett (11) und Bunny (10) stammen aus verschiedenen Beziehungen und Ehen mit Dwight Yorke (53), Peter Andre (52) und Kieran Hayler (38). Trotz all der privaten Rückschläge zeigt sich Katie immer wieder entschlossen, ihren Kinderwunsch nicht aufzugeben.

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

