Nadja Abd el Farrag ist tot (60): Die Fans sind fassungslos

Die neueste Nachricht aus der Welt der Promis schockt die Fans: Nadja Abd el Farrag (✝60) ist tot. Laut Berichten von Bild starb die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (71) an Organversagen. Der Tod der Reality-TV-Legende trifft die Fans hart. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram melden sich zahlreiche traurige Fans zu Wort. "Das ist so traurig. Arme Seele! Gute Reise, liebe Nadja", "Oje, das tut mir tatsächlich sehr leid. Ruhe in Frieden, liebe Naddel" oder "Am Ende war sie trotz all der Skandale auch nur ein Mensch. Sie hätte sich sicher auch ein ruhigeres Leben gewünscht", lauten drei betroffene Stimmen.

Auch auf X äußern sich betroffene Fans. "Ruhe in Frieden, Naddel. Ich bin echt traurig. Meistens geht mir das bei Promis nicht so nah, aber sie tat mir immer schon leid und jetzt dieses frühe Ende", ". Ein tragisches Leben, ein langsames Sterben. Komisch, nimmt mich irgendwie mit" und "Für Nadja Abd el Farrag hat man sich oftmals ein schöneres Leben gewünscht", schreiben unter anderem drei User.

Nadja, die oftmals Naddel genannt wurde, wurde durch ihre langjährige Beziehung zu Musikproduzent Dieter Bohlen bekannt. Insgesamt lebten die beiden mehr als zehn Jahre zusammen. Die Beziehung war von vielen Skandalen geprägt – etwa als Dieter die Partnerschaft für eine Kurzzeitehe mit Model Verona Pooth (57) pausierte. 2001 beendeten Dieter und Naddel ihre Beziehung endgültig. Das ehemalige Model hatte seit Jahren mit einem Alkoholproblem zu kämpfen – auch ihre Finanzen bereiteten ihr immer wieder Sorgen.

Getty Images Nadja Abd el Farrag, Moderatorin

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen bei einem Auftritt von Modern Talking