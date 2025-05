Viel Hate für ESC-Duo: So gehen Abor & Tynna damit um

Abor & Tynna vertreten Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel mit ihrem Song "Baller". Das österreichische Musikerduo, das mit seinem Song für frischen Wind beim ESC sorgen will, sieht sich seit seiner Bekanntgabe jedoch einem regelrechten Sturm aus Hasskommentaren im Netz gegenüber. Beim OMR Festival 2025 trafen sie Moderatorin Barbara Schöneberger (51) zum Interview, wie RTL berichtete. Dort wurde schnell klar, wie routiniert die beiden Newcomer mit der Kritik umgehen.

Tynna, die eigentlich Tünde Bornemisza heißt, äußerte sich im Gespräch mit Blick auf den aktuellen Hate im Netz erstaunlich gelassen: "Wir nehmen uns das auch nicht so zu Herzen, weil wir das einfach auch machen, weil das ein Musikfest ist und es geht um Musik und Musik ist immer subjektiv", erklärte sie. Barbara berichtete von Botschaften wie "Die blöden Deutschen! Ihr werdet’s ja nie!" und weiß, dass die Erwartungen und auch die Kritik nach Jahren der ESC-Durststrecke hoch sind. Trotzdem stellen Abor & Tynna klar, dass für sie der Spaß an der Musik und am Wettbewerb im Vordergrund stehen: Niederlagen, Missgunst oder laute Stimmen aus den Kommentarspalten nehmen sie sportlich.

Das Duo hatte im Vorfeld bereits mit einigen Herausforderungen zu kämpfen – Tynna litt noch vor wenigen Wochen an einer hartnäckigen Kehlkopfentzündung, was wichtige Tour-Stopps für das für Deutschland antretende Duo kostete. Bereits beim Vorentscheid im März war sie deutlich angeschlagen. Dennoch geben die beiden Geschwister nicht auf und richten den Blick nach vorne. Laut einer offiziellen Stellungnahme des NDR konzentriere man sich voll auf eine Genesung und will den Fokus auf den großen Abend in Basel nicht verlieren.

Instagram / aborundtynna Abor & Tynna, Musikgruppe

RTL+ / Raab Entertainment / Willi Weber Tynna vom Duo Abor & Tynna

