Wegen OP: Teddi Mellencamp & Edwins Scheidung liegt auf Eis

Teddi Mellencamps (43) Fokus liegt gerade voll und ganz auf ihrer Genesung. Erst vor wenigen Tagen musste die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit am Hirn operiert werden, da bei ihr zwei Tumore gefunden worden waren. Trotz der Trennung wich ihr Ex Edwin Arroyave (47) ihr während der gesamten Prozedur nicht von der Seite und kümmerte sich liebevoll um sie. Deshalb habe auch ihre Scheidung keine Priorität mehr. "Im Moment konzentriert sich Edwin auf ihre Genesung und die Scheidung ist kein Thema mehr. Darüber wird nicht mehr gesprochen", erklärte ein Insider gegenüber DailyMail.

Nach der erfolgreichen Operation unterstützt Edwin die Mutter seiner Kinder hingebungsvoll und wird sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt laut der nahestehenden Quelle auch zu Hause um sie kümmern: "Es wird erwartet, dass sie in das Haus zurückkehren kann, das sie mit Edwin und ihren drei Kindern teilt. Sie werden Teddi helfen, sich zu erholen." Die 43-Jährige hatte vor dem Eingriff wochenlang mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen gehabt. Bei einem CT-Scan und einer MRT-Untersuchung wurden schließlich mehrere Tumore gefunden, die seit Monaten in ihrem Gehirn wachsen. Zwei konnten nun entfernt werden, die restlichen Tumore werden mit einer Bestrahlung behandelt.

Teddi und Edwin hatten sich 2011 das Jawort gegeben und sind im Laufe ihrer Ehe Eltern von drei Kindern – Isabella, Slate und Cruz – geworden. Im November 2024 gab die TV-Bekanntheit bekannt, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lässt. Teddis Krankheit scheint das einst glückliche Paar nun aber wieder zusammenzubringen, zumindest auf freundschaftlicher und familiärer Ebene. Ob dies langfristig wieder zu einer romantischen Versöhnung zwischen Teddi und Edwin führt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheiten