Nach ihrem Tod: Was wird aus Nadja Abd el Farrags Hündin?

Bereits in ihrer Biografie "Achterbahn" aus dem Jahr 2018 betonte Nadja Abd el Farrag (✝60), dass sie sich oft "verloren, einsam und hilflos" fühlte. Während ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allem Liebesbeziehungen, immer wieder im Sande verliefen, war ein Lebewesen eine stetige Konstante für die Sängerin: Ihre Hündin Lilly war in den vergangenen Jahren immer an Nadjas Seite. Was passiert aber jetzt nach Nadjas Tod mit der Retriever-Dame? Ihre enge Vertraute Marion Ellendorf bestätigt nun gegenüber RTL, dass, falls Lilly weder bei Nadjas Mutter noch bei ihrer Schwester ein Zuhause finden sollte, sie sich um die Hündin kümmern werde: "Wenn die beiden das nicht regeln können, ich bin sofort bereit. Ich würde Lilly sofort nehmen."

Bereits in der Vergangenheit habe sie sich zeitweise um das Tier gekümmert, um Nadja zu entlasten. Marion wisse, wie viel die Vierbeinerin der Verstorbenen bedeutet habe. "Sie hat Lilly als großen Halt gesehen. Das war, glaube ich, der einzige Freund für Nadja", erzählt sie emotional. Auch auf Instagram teilte die Hamburgerin gerne Aufnahmen von Lilly mit ihren Fans. "Ihr Lieben, heute Abend und Nacht mal sturmfrei. Lilly übernachtet heute bei lieben Freunden und hat es sich schon mal bequem gemacht", schrieb sie zum Beispiel 2022 unter ein Foto, das Lilly auf einem Bett liegend zeigt. Auch in zahlreichen Storys tauchte die süße Hündin immer wieder auf.

Am 9. Mai 2025 verstarb Nadja, die von vielen Naddel genannt wurde, in einem Hamburger Krankenhaus. Laut Medieninformationen soll die Todesursache der gerade mal 60-Jährigen ein Organversagen gewesen sein. Bekannt wurde der TV-Star Anfang der 90er-Jahre durch seine langjährige Beziehung mit Dieter Bohlen (71). Die Kosten für ihre Beisetzung möchte ihr guter Freund, der Hamburger Unternehmer Andreas Ellermann, übernehmen, der Naddel bereits zu Lebzeiten in schwierigen Zeiten unter die Arme griff.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrags Hündin Lilly

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann

