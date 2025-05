Cassie erklärt, wieso sie sich nicht gegen P. Diddy wehrte

Im laufenden Strafprozess gegen den Musikproduzenten P. Diddy (55) sorgte die Sängerin Cassie (38) für schockierende Momente, als sie vor Gericht von einem brutalen Übergriff berichtete. Am 14. Mai erklärte Cassie People zufolge im Zeugenstand, dass sie sich aufgrund der Gefahr einer Eskalation nicht gegen die Angriffe ihres Ex-Partners wehren konnte. "Es machte ihn nur gewalttätiger, machte ihn stärker", sagte die im achten Monat schwangere Sängerin. Der besagte Vorfall ereignete sich 2016 in einem Hotel in Los Angeles und wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Auf den Bildern ist zu sehen, wie P. Diddy Cassie tritt und sie schlägt, während sie zusammengerollt am Boden liegt.

Während ihrer Aussage bestätigte Cassie auch, dass sie in den frühen Jahren ihrer elfjährigen Beziehung versucht hatte, sich gegen ihn zur Wehr zu setzen. Dies habe jedoch dazu geführt, dass seine Angriffe noch brutaler wurden. Laut Cassie erlitt sie nach dem brutalen Angriff im Hotel eine Platzwunde an der Lippe, zahlreiche Hämatome und einen blauen Fleck am Auge. P. Diddy, derzeit in einer Haftanstalt in Brooklyn inhaftiert, steht wegen schwerwiegender Vorwürfe wie Menschenhandel und Förderung der Prostitution vor Gericht. Er plädiert jedoch weiterhin auf nicht schuldig. Bei einer Verurteilung droht ihm allerdings lebenslange Haft.

Cassies mutige Aussagen vor Gericht werfen ein Licht auf eine Beziehung, die offensichtlich geprägt war von Gewalt, Kontrolle und Angst. Bereits ein ehemaliger Sicherheitsmann hatte bezeugt, dass P. Diddy Cassie in einem New Yorker Hotel gewaltsam attackierte, nachdem sie nicht sofort auf ihn reagiert hatte. Unter Tränen und Schreien blieb sie zurück, während Zeugen des Vorfalls aus Angst nicht eingriffen. Cassie hat inzwischen ihr privates Glück gefunden: Sie ist mit Alex Fine verheiratet und erwartet mit ihm ihr drittes Kind.

Getty Images P. Diddy im März 2022

Instagram / cassie Sängerin Cassie, ihre Töchter und ihre Ehemann Alex Fine