An diesem Tag findet "Germany's Next Topmodel"-Finale statt

Das Datum für das große Finale der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel steht fest, wie ProSieben nun offiziell verkündet: Am 19. Juni 2025 entscheidet sich ab 20:15 Uhr live auf dem TV-Sender und im Stream auf Joyn, welche beiden Kandidaten den begehrten Titel gewinnen. Wenn Modelmama Heidi Klum (51) mit ihren Schützlingen im Coloneum in Köln wieder für ein spannendes Saisonfinale sorgt, werden wie gewohnt keine Fans im Publikum sitzen. Stattdessen fiebern auf der Tribüne die Familien und Freunde der Finalisten sowie ehemalige Kandidaten aus den vergangenen 20 Staffeln und viele Mitglieder der GNTM-Familie mit.

Das zweite Jahr in Folge wird es nicht nur einen Gewinner geben. Auch in der Jubiläumsstaffel geht sowohl an eine Frau als auch an einen Mann der Titel "Germany's Next Topmodel 2025". Die beiden Gewinner erwartet neben einem Cover auf der Zeitschrift "Harper's Bazaar" ein Preisgeld von jeweils 100.000 Euro sowie eine exklusive Werbekampagne mit L'Oréal Paris. Vergangenes Jahr konnten sich Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé den Sieg sichern.

Im Finale der vergangenen Staffel wurde Heidi von einem großen Staraufgebot unterstützt: Mit dabei waren unter anderem Fußball-Legende Bastian Schweinsteiger (40), Popsängerin Sabrina Carpenter (25) sowie Elizabeth (59) und Damian Hurley (23). Welche Stars und ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Sendung in diesem Jahr mit von der Partie sein werden, ist noch eine große Überraschung. Eine Ex-Kandidatin wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht an der Show teilnehmen: Darya Strelnikova (32). Zumindest plauderte die Verlobte von Realitystar Fabio Knez erst kürzlich aus dem Nähkästchen und verriet Details aus ihrer GNTM-Zeit. Dabei ließ sie kein gutes Haar an der Sendung.

Anzeige Anzeige

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige