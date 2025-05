Halbfinale: Diese Tänze landen auf dem "Let's Dance"-Parkett

Let's Dance bewegt sich mit großen Schritten auf das Finale zu – am kommenden Freitag findet aber erst einmal das Halbfinale statt. Noch vier Kandidaten sind im Rennen. Und für den Einzug in die letzte Show muss einiges getan werden. Wie RTL jetzt bekannt gibt, stehen im Halbfinale gleich drei Tänze an: Zum einen müssen die Promis zwei Einzeltänze aufs Parkett bringen und zusätzlich noch einen Impro-Tanz. Zunächst wird Sportler Taliso Engel zusammen mit Patricija Ionel (30) einen Langsamen Walzer und danach einen Paso Doble präsentieren. Influencerin SelfieSandra (25) und ihr Profi Zwolt Sándor Cseke haben einen Tango und eine Salsa einstudiert. Turner Fabian Hambüchen (37) wird sich zusammen mit Anastasia Maruster an einem Contemporary und einem Cha-Cha-Cha versuchen. Zu guter Letzt tanzen Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (38) einen Tango und ebenfalls eine Salsa.

Nach diesen acht Tänzen folgt der Impro-Tanz. Der wird diesmal wohl besonders herausfordernd, denn er bekam den verheißungsvollen Titel "Impro-Tanz even more extreme". Was sie erwartet, wissen die Kandidaten noch nicht. Aber die Regeln stehen bereits fest: In der Show bekommt jedes Duo einen Tanz zugelost. Dann haben sie 90 Sekunden Zeit, um sich in die passenden Outfits zu werfen und grob die Choreografie abzustimmen. Den Song, zu dem getanzt wird, bekommt derweil nur der Profi. Zusätzlich haben die Paare 30 Sekunden für ein kleines Training, bevor der Auftritt beginnt. Im Fokus stehen dabei Spontanität und Geschwindigkeit.

Anhand der Punkte wird sich schließlich entscheiden, welche drei Kandidaten die diesjährigen Finalisten sind und für wen der Traum vom Titel "Dancing Star" ganz knapp platzt. In der vergangenen Woche traf es bereits Marie Mouroum. Die Stuntfrau musste "Let's Dance" völlig überraschend verlassen, obwohl sie zuletzt immer mit die beste Leistung brachte. Trotz Enttäuschung nimmt Marie ihr Ausscheiden im Interview mit dem Sender aber gelassen: "Das Aus kam unerwartet, aber mal ist man ganz oben, mal ganz unten. Es ist so eine Achterbahn." Ihr Profitänzer Alexandru Ionel (30) war da schon deutlich emotionaler. "Ich fühle mich komplett am Arsch gerade!", ärgerte er sich.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige