Diese ESC-Songs stürmten trotz Niederlage die Charts

Dieses Jahr küren Jury und Publikum nun den 69. Gewinner des Eurovision Song Contest. Doch beim ESC geht es längst nicht nur um den Sieg – oft bringt schon die Teilnahme den Künstlern großen Erfolg. Das zeigt ein Blick in die ESC-Geschichte: Die Gruppe Dschinghis Khan belegte 1979 mit "Dschinghis Khan" zwar nur Platz vier, hielt sich laut Bunte jedoch wochenlang an der Spitze der deutschen Charts. Ähnlich erging es Cliff Richard (84), dessen Song "Congratulations" 1968 knapp verlor, aber international zum Hit wurde. Auch Katja Ebstein erreichte mit "Wunder gibt es immer wieder" 1970 nur den dritten Platz – das Lied gilt heute als Klassiker.

In den letzten Jahren begeisterten Beiträge wie "Cha Cha Cha" von Käärijä im Jahr 2023 oder "Rim Tim Tagi Dim" von Baby Lasagna im letzten Jahr Millionen Fans – obwohl beide "nur" den zweiten Platz belegten, wurden sie zu viralen Favoriten und Streaming-Hits. ESC-Ruhm misst sich wohl nicht nur an Platzierungen, sondern an Kultfaktor und Fankultur. Auch andere Künstler feierten trotz verpasstem Sieg große Erfolge: Domenico Modugno wurde 1958 mit "Volare" weltberühmt, obwohl er nicht gewann. Texas Lightning landeten 2006 mit "No No Never" nur auf Rang 15 – der Song hielt sich jedoch wochenlang in den deutschen Charts. Und The New Seekers erreichten 1972 mit "Beg, Steal or Borrow" Platz zwei, feierten aber dafür internationale Charterfolge.

Ein knapp verpasster ESC-Sieg kann also zum Karrieresprungbrett werden – oder sogar zur Legende. Die ESC-Bühne ist für viele Künstler ein Ort, an dem sich Karrieren entscheiden. Doch nicht alle wagen den Schritt: So erklärte Yvonne Catterfeld (45) kürzlich, dass ihr der Wettbewerb persönlich zu riskant sei – trotz großer Stimme und treuer Fangemeinde. Doch wie unzählige unvergessene Songs zeigen: Wer den Mut aufbringt, kann auch ohne Sieg ganz groß rauskommen. Wie es für Deutschland mit Abor & Tynna und "Baller" in diesem Jahr ausgeht, bleibt abzuwarten – die Hoffnung auf eine gute Platzierung bleibt trotz allem bestehen.

Getty Images Käärijä, finnischer ESC-Act 2023

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Abor & Tynna bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

