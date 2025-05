Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Photoshop-Unterstellung

Laura Maria Rypa (29) und ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) verbrachten romantische Tage in Rom. Doch diese Idylle wurde getrübt, als ein Follower bei einem von Laura geposteten Pärchenfoto eine vermeintliche Photoshop-Panne witterte. "Ich glaube, dir ist ein Fehler beim Bearbeiten unterlaufen", schrieb der User und verwies auf ein auffälliges Detail im Spiegel. Das ließ sich die 29-Jährige jedoch nicht unterstellen. "Ich mag diese Alibi-Besserwisser nicht. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Spiegel ein Loch hat", antwortete sie dem User und veröffentlichte die Konversation in ihrer Instagram-Story.

Den Rom-Trip hatte Laura ihrem Verlobten zu Weihnachten geschenkt, um dem Alltag zu entfliehen und gemeinsame Zeit zu genießen. Deshalb ließ sie sich die kurze Auszeit auch nicht von solchen Kommentaren vermiesen. Zurück in Köln fand sich die Influencerin jedoch schnell wieder in ihrem Alltag ein. In ihrer Instagram-Story berichtete sie, dass sie sich als Erstes um das Zimmer ihrer Kaninchen gekümmert habe und sich wieder um Haushaltspflichten kümmern musste.

Wie Laura im Netz betonte, haben Pietro und sie die Zeit zu zweit in der italienischen Stadt in vollen Zügen genossen. Offenbar will sich das Paar in diesem Jahr mehr Zeit für die Liebe nehmen. Auch ihre Hochzeit wollen sie eventuell in Angriff nehmen – das deutete Pietro jedenfalls vor wenigen Tagen auf Instagram an. Der ehemalige DSDS-Juror wurde gefragt, ob er und Laura sich in diesem Jahr noch das Jawort geben wollen. "Wir möchten auf jeden Fall heiraten, ja", lautete seine klare Antwort.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa/ Laura Maria Rypas Knie

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Januar 2025

Anzeige Anzeige