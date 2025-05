Krise bei den Biebers? Hailey postet rätselhafte Nachricht

Die letzten Social-Media-Posts von Hailey Bieber (28) und ihrem Ehemann Justin Bieber (31) sorgen bei ihren Fans für reichlich Gesprächsstoff: Justin überraschte kürzlich mit Fotos von einer Aufnahmesession in Island, auf denen er nicht nur mit Musik-, sondern auch mit Cannabis-Zubehör wie einer riesigen Bong zu sehen war. Währenddessen teilte Hailey in ihrer Instagram-Story Bilder eines alten Notizbuchs aus ihrer Zeit vor der Ehe mit Justin. Besonders auffällig: eine handgeschriebene Notiz mit den Worten "Cry me a river, build me a bridge and get over it" (zu dt.: "Heul mir einen Fluss voller Tränen, baue eine Brücke und komm drüber hinweg"), die sie mit "relevant!" kommentierte.

Ob Hailey mit diesen Zeilen etwa auf das skurrile Verhalten ihres Mannes anspielt? Erst vor wenigen Tagen hatte er mit einem kontroversen Muttertags-Posting für Empörung gesorgt, in dem es hieß: "Liebe euch Mütter, aber Muttertag ist scheiße." Seine Worte lösten die Vermutung aus, sie könnten gegen Hailey gerichtet gewesen sein, für die es der erste Muttertag als frischgebackene Mama war.

Aber auch was öffentliche Events betrifft, sorgt das Paar für Spekulationen. Erst kürzlich hatte Justin die Met Gala erneut ausgelassen, während Hailey alleine im Rampenlicht glänzte. Diese wiederholte Abwesenheit von gemeinsamen Glamour-Auftritten und Justins kryptische sowie teils besorgniserregende Aussagen über seine mentale Gesundheit werfen Fragen auf. Besonders, da sich Hailey laut einem Insider von People "ein stabiles Umfeld für ihren Sohn Jack" wünscht.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Ehepartner

