"Kein Rosenkrieg": Rebecca Ries verteidigt Gök nach Trennung

Die Trennung zwischen den Reality-TV-Stars Rebecca Ries und Göktug Göker schlägt hohe Wellen. In einer Instagram-Story gab die frischgebackene Mama bekannt, dass die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, nicht von ihr ausging. Doch statt nachzutreten, bittet sie ihre Follower eindringlich darum, Göktug keine Hassnachrichten zukommen zu lassen. "Was auch immer zwischen Gök und mir passiert ist – das bleibt privat. Ich werde keinen Rosenkrieg auf Social Media führen, weil ich finde, dass das niemandem etwas bringt", stellt sie klar und betont, dass Hass niemandem helfe.

Rebecca hebt zudem hervor, dass es immer zwei Seiten einer Geschichte gebe und es unfair sei, jemanden öffentlich zu verurteilen, ohne alle Hintergründe zu kennen. Sie warnt davor, das Thema online weiter eskalieren zu lassen, da dies auch für ihren gemeinsamen Sohn Konsequenzen haben könnte. "Ich wünsche mir einfach, dass der Respekt auf beiden Seiten gewahrt bleibt – online sowie offline", so die Influencerin.

Dass die Trennung auch kritische Stimmen auf den Plan gerufen hat, zeigte sich bereits in den vergangenen Tagen, als Reality-Kollegin Gloria Glumac (32) Göktug scharf kritisierte. Sie hatte kein Verständnis dafür, dass er Rebecca nur drei Wochen nach der Geburt verlassen haben soll. "Bin einfach so schockiert. Wie kann man als 'Mann' die Mutter seines Kindes drei Wochen nach der Entbindung verlassen? Was sind das heutzutage für verf*ckte, weichgespülte Lappen-Weicheier, die nicht einmal auf ihr Princess-Treatment verzichten können, wenn die eigene Frau im Wochenbett ist", ärgerte sie sich auf Social Media.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Partner Gök, 2025

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, März 2025

