"Wächst und wächst": Lisa Marie Akkaya zeigt ihren Babybauch

Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24), kurz Akka, könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer verkündeten am Samstag, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Mittlerweile kann die Influencerin ihre wachsende Babykugel vor ihren Fans auch nicht mehr geheim halten, wie ein niedlicher Schnappschuss nun zeigt. "Wie schnell geht das?", schreibt Lisa Marie in ihrer Instagram-Story zu einem Babybauchfoto.

"Mein Baby wächst und wächst, das ist unglaublich. Vor einer Woche war mein Bauch nicht mal annähernd so groß und jetzt kann man kaum übersehen, dass ich schwanger bin", führt Lisa Marie weiter aus. Über die News, dass die 24-Jährige und ihr Ehemann erneut Eltern werden, freuen sich nicht nur sie selbst, sondern auch zahlreiche Fans. "So schön! Herzlichen Glückwunsch" und "Ich habe es geahnt. Alles Gute euch vieren und eine wundervolle Schwangerschaft" lauten nur zwei von vielen weiteren Kommentaren unter dem Verkündungsbeitrag im Netz.

Lisa Maries erster Sohn Emilio ist gerade einmal ein halbes Jahr alt und so richtig erholt hat sich die Influencerin von den damaligen Geburtsverletzungen noch nicht. Auf die Nachfrage eines neugierigen Fans, ob sie immer noch mit den Folgen der Geburt zu kämpfen habe, antwortete sie auf Instagram offen und ehrlich: "An manchen Tagen tatsächlich ja, aber ich würde sagen, dass eigentlich alles gut abgeheilt ist. Das Einzige ist das lange Sitzen, was dann teilweise noch drückt und schmerzt, zum Beispiel im Flieger."

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkayas Bauch im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

