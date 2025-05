Fake oder echt? Kim Kardashian hat jetzt Nippelpiercings

Kim Kardashian (44) sorgt erneut für Spekulationen. Die The Kardashians-Bekanntheit wurde kürzlich nach einem Besuch bei einer Freundin in Beverly Hills fotografiert. Auf den Aufnahmen, die unter anderem The Sun vorliegen, springt ein Detail durch das Blitzlicht der Paparazzi besonders ins Auge: Kims neue Nippelpiercings. Unter ihrem hautengen, schwarzen T-Shirt kommen die gepiercten Brustwarzen deutlich zur Geltung. Doch sind die intimen Piercings tatsächlich echt? Denkbar ist, dass Kim mit diesen Aufnahmen bereits das nächste Produkt ihrer eigenen Marke bewirbt.

Kim, die für ihre Fashion-Statements bekannt ist, lässt erneut die Spekulationen über eine Verbindung zu ihrer Unterwäschemarke Skims aufleben. Mit ihrem Label wirbt die vierfache Mutter für Shapewear, Unterwäsche, gemütliche Loungemode und schlichte Basics. Sie stattete sogar schon das US-amerikanische Team für die Olympischen Spiele in Paris aus. Ende 2023 sorgte die Marke allerdings mit BHs mit eingebauten Brustwarzen für jede Menge Aufsehen in der Modewelt. Ob Kims neuester Mode-Coup nun BHs mit Nippelpiercings beinhaltet, bleibt abzuwarten.

Neben ihrem modischen Auftritt hat Kim eine ereignisreiche Woche hinter sich. Nachdem sie in Paris im Zeugenstand gestanden und ein bewegendes Zeugnis über den berüchtigten Schmuckraub von 2016 abgelegt hatte, suchte sie in einer Mädchenrunde Entspannung. Zusammen mit Stars wie Katy Perry (40) und Eva Longoria (50) feierte sie den Junggesellinnenabschied von Lauren Sánchez (55), die demnächst Jeff Bezos (61) heiratet. Die Feierlichkeiten in Paris beinhalteten einen luxuriösen Abend im Lafayette's Restaurant – für Kim vermutlich ein willkommener Abschluss einer emotional belastenden Woche.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin und Reality-TV-Star

Getty Images Kim Kardashian verlässt das Gericht in Paris im Mai 2025

