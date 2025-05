Hugh Jackman und Sutton turteln Händchen haltend in New York

Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (50) wurden am Samstag, dem 17. Mai, bei einem gemeinsamen Spaziergang durch New York City gesichtet. Händchen haltend spazierten der "The Greatest Showman"-Star und die "Younger"-Darstellerin durch die Straßen. Beide trugen dabei lässige Outfits: Hugh kombinierte ein weißes T-Shirt mit grauen Hosen und Sneakers, während Sutton in einem dunkelblauen Kleid mit Loafern zu sehen war. Das zeigen Fotos, die People vorliegen. Auf den Aufnahmen wirkten die Schauspieler sichtlich verliebt und lachten herzlich, während sie sich miteinander unterhielten.

Hugh und Sutton verbindet nicht nur ihre Romanze, sondern auch eine gemeinsame Zeit auf der Bühne. Die beiden traten von Februar 2022 bis Januar 2023 gemeinsam in dem Broadway-Stück "The Music Man" auf. Dass sie auch abseits der Arbeit gut harmonieren, zeigten sie schon Anfang des Jahres: Im Januar besuchte Hugh Suttons Auftritt in "Once Upon a Mattress" in Los Angeles, nur wenige Tage später unterstützte Sutton ihn bei der Premiere von "From New York, with Love". Aktuell brilliert Hugh in dem Off-Broadway-Stück "Sexual Misconduct of the Middle Classes", das noch bis zum 18. Juni läuft.

Für beide kommt die neue Liebe nach großen Veränderungen in ihrem Leben. Hugh trennte sich nach 27 Jahren Ehe von seiner Frau Deborra-Lee Furness (69). Bei Sutton fand die Scheidung von ihrem Ex-Mann Ted Griffin im Oktober 2024 statt. Die Schauspielerin hatte bereits während der gemeinsamen Zeit in "The Music Man" in einem Interview erwähnt, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit Hugh schätzt: "Er ist ein Traum und so großzügig. Wir haben eine wirklich bemerkenswerte Zeit zusammen."

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

