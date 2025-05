Prinz William ehrt Dianas Stiftung mit einem privatem Dinner

Der britische Thronfolger Prinz William (42) hat kürzlich zu Ehren des 30-jährigen Bestehens von Child Bereavement U.K. ein privates Dinner im Windsor Castle veranstaltet. Die Organisation, die sich der Unterstützung trauernder Familien widmet, liegt dem Prinzen besonders am Herzen, da seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (✝36), eine enge Verbindung zu ihr hatte. Seit 2009 führt William das Erbe seiner Mutter fort und ist Schirmherr der Stiftung, weshalb Child Bereavement U.K. zu seinen langfristigsten Schirmherrschaften zählt.

Die Veranstaltung war zwar privat, doch die Teilnahme des Prinzen wurde durch Court Circular, das offizielle Protokoll der königlichen Familie, bestätigt. Zuvor war William seiner royalen Verpflichtung nachgekommen, Menschen mit Ehrungen auszuzeichnen. Bereits in der Vergangenheit besuchte er immer wieder Einrichtungen der Organisation, um Betroffenen Mut zu machen und das Thema Trauerbewältigung sichtbarer zu machen. Anlässlich eines Events in Widnes im Februar sprach er darüber, wie wichtig gerade in den ersten Jahren nach einem Verlust Unterstützung sei. "Manchmal ist das Schwierigste, Worte zu finden, um auszudrücken, wie man sich fühlt", erklärte er.

Diana legte Wert darauf, ihre Söhne mit den Herausforderungen des Lebens vertraut zu machen und sie für das Leid anderer zu sensibilisieren. Ihre gezielten Bemühungen haben William nachhaltig geprägt, wie er immer wieder in seinem sozialen Engagement zeigt. Besonders in der Arbeit mit Trauernden lebt er Dianas Vermächtnis weiter. Die Gründerin von Child Bereavement U.K., Julia Samuel, und Diana waren eng befreundet, weshalb Julia später sogar Patentante von George (11), dem ältesten Sohn von William, wurde.

Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Louis und Charlotte, Mai 2025