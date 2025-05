Temptation-Aus: Oliver Pocher schießt gegen Lola Weippert

Lola Weippert (29) verabschiedet sich nach Jahren von Temptation Island und Temptation Island V.I.P.. Am Montag wurde bekannt gegeben, dass die Shows fortan von Janin Ullmann (43) moderiert werden. Lolas Moderations-Aus ist für Oliver Pocher (47) natürlich ein gefundenes Fressen. In seiner Instagram-Story repostet der Entertainer einen Artikel, in dem über die Gründe von Lolas Temptation-Ende geschrieben wird. Es heißt, die Blondine sei hinter den Kameras nicht immer ganz umgänglich gewesen. "Absolut korrekt! Und wenn nichts mehr geht, Brust raus und als Frauenpower verkaufen", kommentiert Oliver.

In einer weiteren Story repostet Oliver ein Video, das die Temptation-Übergabe von Lola an Janin in Form eines FaceTime-Anrufs darstellen soll. Die 29-Jährige gratuliert ihrer Nachfolgerin darin unter anderem zum neuen Job. "Und eine verdammt schlechte Schauspielerin ist Lola dazu! Wie in diesem Fake-Telefonat-Video. Und bald wieder über den Hass im Netz aufregen, nicht vergessen", schreibt Oliver. Bisher reagierte Lola noch nicht auf den Seitenhieb ihres TV-Kollegen.

Was hinter den Kameras zwischen Lola und dem Temptation-Team vorgefallen ist, bleibt bisher ungeklärt. Fest steht: Die Fans finden es mehr als bescheiden, dass Lola nicht mehr "Temptation Island" moderieren wird. "Temptation Island ist Lola, das gehört zusammen", schrieb ein User unter einen Social-Media-Beitrag von Promiflash. Ein weiterer motzte: "Haben das die gleichen Leute bei RTL entschieden, die Stefan Raab (58) zurückgeholt haben? Wie kann man so viele Fehlentscheidungen treffen?"

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

ActionPress / Galuschka,Horst Lola Weippert, Moderatorin

