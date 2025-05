Anna-Maria Ferchichi überlegt: Urlaub ohne ihre Drillinge?

Anna-Maria Ferchichi (43), die Ehefrau des Rappers Bushido (46) und stolze Mutter von acht Kindern, plante einen Familienurlaub, stand jedoch vor einer kniffligen Entscheidung. Wie sie in ihrem Podcast Zwischen "Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" erzählte, musste sie überlegen, ob sie ihre Drillinge zu Hause lassen sollte. Grund dafür war das fehlende Schengen-Visum ihrer Nannys, die die Reise nicht begleiten konnten. "Die Frage ist: Lasse ich die Drillinge zu Hause oder fliege ich mit sieben kleinen Kindern alleine?", erklärte die Unternehmerin ihre Überlegungen.

Obwohl die Organisation einer solchen Reise eine Herausforderung ist, wollte Anna-Maria, die mit ihren Beauty-Eingriffen offen umgeht, die drei Kleinen nicht zurücklassen. Nachdem sie ihre Gedanken online mit ihren Followern geteilt hatte, meldeten sich Verwandte wie ihre Tanten und boten ihre Unterstützung an. Mit der Zusicherung, dass sie Hilfe vor Ort bei der Betreuung der Kinder erhalten würde, entschied sich Anna-Maria schließlich, die Drillinge mit in den Urlaub zu nehmen. "Ich nehme sie mit", teilte sie im Podcast ihren Entschluss mit.

Anna-Maria ist bekannt für die ungeschminkte Art und Weise, wie sie ihr turbulentes Familienleben meistert. Mit ihren acht Kindern, darunter die Drillinge, ist ihre Familie das Zentrum ihres Lebens. Sie und Bushido hatten in der Vergangenheit mehrfach Einblicke in ihren Alltag gegeben, dabei stets betont, wie wichtig ihnen ein gefestigtes familiäres Umfeld ist. Für Anna-Maria ist es offensichtlich nicht nur eine Frage der Organisation, sondern auch eine Herzensangelegenheit, ihre Familie – so groß sie auch sein mag – stets zusammenzuhalten.

