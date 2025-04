So viel hat Anna-Maria Ferchichis Bauchstraffung gekostet

Anfang dieses Jahres wagte Anna-Maria Ferchichi (43) einen großen Schritt: Die achtfache Mama unterzog sich einer Operation und ließ sich ihre Bauchdecke straffen. Mit dem Beauty-Eingriff geht sie sehr offen um – und beantwortet ihrer Community in ihrer Instagram-Story gerne Fragen rund um das Thema. Auch um die Kosten der Operation macht sie kein Geheimnis: 25.000 Euro war ihr ein makelloser Bauch wert.

Anna-Maria war schon immer sehr schlank – selbst nach der Geburt ihrer Drillinge wäre man als Außenstehender wohl nie darauf gekommen, dass sie eine solche Operation nötig gehabt hätte. In einem Video zeigt sie aber anhand mehrerer Aufnahmen, wie sich ihr Körper im Laufe der Jahre durch die insgesamt sechs Geburten verändert hat. Drei Jahre nach der letzten Schwangerschaft sei es für sie der richtige Zeitpunkt gewesen: "Weil ich keine Kinder mehr möchte." Insgesamt acht Zentimeter sei ihre Haut gestrafft worden – die 43-Jährige habe sogar einen "neuen Bauchnabel" bekommen. Glücklicherweise habe sie nach der OP kaum mit Beschwerden zu kämpfen gehabt: "Ich hatte gar keine Schmerzen. Die ersten Tage waren unbequem, aber nicht schmerzhaft für mich."

Auch wenn die Ehefrau von Rapper Bushido (46) darauf hinweist, dass so ein Eingriff immer individuell sei und es auch nicht bei jedem so komplikationsfrei laufe wie bei ihr, sei sie super zufrieden mit dem Ergebnis und ihrer Entscheidung. "Ich bin so glücklich, es gemacht zu haben. Hätte nicht gedacht, dass mein Körper mit 43 und nach acht Kindern noch mal so aussehen kann. Ich habe Zwillinge und Drillinge auf die Welt gebracht", freut sie sich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi nach der Geburt ihrer Drillinge

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna Maria Ferchichi und drei ihrer Kinder, März 2025

