Fängt Katharina Eisenblut nach Geburt wieder mit Rauchen an?

Katharina Eisenblut (30) sorgt aktuell mit einem humorvollen Video auf Instagram für Gesprächsstoff. Die frischgebackene Mutter filmte sich und ihren Partner Dominic, als sie ein Feuerzeug in seiner Hosentasche entdeckte. Mit einem neckischen Ton fragte sie ihn direkt: "Willst du mir was sagen? Rauchst du etwa wieder heimlich?" Ihr Liebster reagierte ertappt und grinste, bevor er einräumte, tatsächlich wieder zum Glimmstängel gegriffen zu haben. Die Szene spielte sich im heimischen Umfeld des Paares ab und macht deutlich: Ein bisschen Spaß gehört auch im stressigen Familienalltag dazu.

Anschließend gibt Katharina in ihrer Instagram-Story offen zu, dass bei ihr ebenfalls das Verlangen nach einer Zigarette aufkommt, wenn ihr Partner raucht. "Das Ding ist, wenn er anfängt, wieder richtig zu rauchen, dann kriege ich auch wieder Bock dazu. Aber das würde ich nicht machen, weil es nicht gut und gesund ist, und ich versuche, ein gutes Vorbild zu sein", erklärte sie lachend. Dominic nahm das Thema ebenfalls mit Humor und rief im Hintergrund: "Mach mir noch ein schlechteres Gewissen!" Katharina kann allerdings verstehen, dass ihr Partner sich dem Laster hingibt. "Ich glaube, das ist so, wenn man das erste Mal Papa oder Mama wird – da hat man mal das Gefühl, dass man sein ganz normales Leben nicht mehr hat. So war es bei mir damals bei Emilio auch. Da habe ich auch wieder mit dem Rauchen angefangen, dann aber schnell wieder aufgehört", betonte sie verständnisvoll.

Vor wenigen Tagen erblickte Katharina und Dominics Tochter das Licht der Welt. "Unser kleines Wunder ist da. Wir melden uns, sobald ich etwas mehr Kraft habe, mit einem Update", verkündete sie auf Instagram. Wenige Tage später meldete sie sich wie versprochen und teilte einen kleinen Geburtsbericht. Nachdem ihre Fruchtblase aufgestochen worden war, sei alles ganz schnell gegangen. "Die Geburt war wunderschön. Nur drei Stunden", schwärmte sie.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Januar 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic, Katharina Eisenblut und ihr Baby

