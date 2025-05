Nikola Glumac und Kim Virginia präsentieren Ultraschallbild

Kim Virginia Hartung (29) und ihr Liebster Nikola Glumac (29) werden bald zum ersten Mal Eltern. Ein richtiges Babybauchbild gab es zwar noch nicht – aber jetzt können Fans auch einen ersten winzigen Blick auf den Nachwuchs werfen. Bei Instagram postet das Paar ein Foto, auf dem es aneinandergekuschelt am Strand von Fiji liegt. Kim hält dabei ein erstes Ultraschallfoto in die Luft, das allerdings mit einem Herz zensiert ist. "Mommy und Daddy lieben dich jetzt schon bis zum Mond und zurück", meint die Influencerin glücklich. Und auch der werdende Papa ist ganz angetan: "Ich bin einfach so unendlich dankbar für alles. Liebe dich!"

Die Kritiker lassen aber nicht lange auf sich warten. Denn seit der Verkündung von Kims Schwangerschaft behaupten böse Zungen, diese wäre gar nicht echt. Auch hier gibt es immer noch Skeptiker, vor allem weil bei der 29-Jährigen bisher nur ein kleiner Babybauch zu sehen war. "Schwanger und ohne Bauch, wow, wie geht das?", fragt sich ein User in den Kommentaren. "Es sieht so aus, als hätte sie da ein Band um den Bauch... Vielleicht doch so ein Umschnallbauch", mutmaßt ein anderer unter Kim und Nikolas Pärchenbildern. Ein Großteil der Community nimmt die werdenden Eltern aber auch in Schutz und betont, dass sie nicht verpflichtet sind, irgendetwas zu beweisen.

Ihre Schwangerschaft verkündete Kim im Februar dieses Jahres. Seitdem geben sie und Nikola nur sporadisch Updates. So nahmen die beiden ihre Fans beispielsweise mit zur Gender-Reveal-Party, gaben aber nur wenige Details zum Nachwuchs preis. An der Echtheit wurde von Anfang an gezweifelt, und das nicht nur von den Usern. Ganz vorne mit dabei war Kims Erzfeindin Leyla Lahouar (28). Die glaubte schon, bevor Kim die Schwangerschaft bestätigte, dass es sich um einen Fake handelt. "Immer wenn man denkt, es geht nicht peinlicher, setzt sie noch eine Schippe drauf. Ich finde es aber gut, dass man liest, dass viele, die ihr geglaubt haben, mittlerweile aufgewacht sind", meint die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin in einem Q&A.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

