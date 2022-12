Mileys Silvesterparty: Dolly Parton wird Co-Moderatorin!

Miley Cyrus (30) kann auf Dolly Parton (76) zählen! Die einstige Disney-Schauspielerin fiebert sehnsüchtig ihrer anstehenden Silvesterparty entgegen. Um das neue Jahr einzuläuten, darf die Berühmtheit eine riesige Sause im Fernsehen feien. Unter anderem wird die Grammy Awards-Gewinnerin Sia (47) auf der Bühne performen. Auch Mileys Patentante Dolly sollte als Gast in der Show erscheinen. Doch nun wurde bekannt, dass die Country-Ikone sogar mit Miley durch die Show führen wird!

Die 30-Jährige veröffentlichte vor Kurzem auf Instagram, dass ihre Patentante eine Co-Moderatorin ihrer Silvestersause sein wird. Auf den geposteten Bildern haben die beiden sich sichtlich für ein Shooting im Party-Look herausgeputzt. Laut The Sun soll Dolly mit bizarren Kostümen und vielen gemeinsamen Songs rechnen: "Wir werden das neue Jahr auf eine lustige Weise einläuten, da bin ich mir sicher."

In einem Interview mit Us Weekly erklärte Dolly bereits, dass sie mit der Skandalnudel so einige Gemeinsamkeiten teile. "Niemand gibt Miley Ratschläge. Sie ist genauso eigensinnig wie ich, aber wir respektieren uns beide. Und wir tauschen uns aus", verriet die Country-Legende.

Getty Images Miley Cyrus im November 2021

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus

