Im sechsten Monat schwanger: Lisa Marie Akkaya hat Wehen

Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (24) erwarten derzeit ihr zweites Kind. Doch das Glück des jungen Paares wird von einer besorgniserregenden Wendung überschattet. Wie Furkan auf Instagram mitteilte, musste Lisa Marie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. In einem emotionalen Video erklärte er: "Lisa hatte sehr starke Wehen, und wie ihr wisst, ist sie erst im sechsten Monat schwanger. Die Ärztin meinte, es sieht sehr, sehr schlecht aus." Der Realitystar will seine Follower in den nächsten Stunden auf dem Laufenden halten und berichtete, dass nun weitere Untersuchungen an seiner Frau und dem ungeborenen Kind durchgeführt werden.

Die Umstände sind für das Paar besonders schwer, da ihr erstes Kind noch sehr jung ist – erst vor sieben Monaten kam es überhaupt erst auf die Welt. Damals musste bei Lisa ein Dammschnitt gemacht werden, von dem sie sich immer noch erholt. Der Reality-TV-Star erklärte außerdem, dass die ersten Tests der Ärzte alarmierend gewesen seien, da Lisas Muttermund bereits geöffnet sei. Doch trotz der offenen Worte bleibt er vorsichtig optimistisch und zeigt Stärke für seine Frau, die derzeit ärztlich betreut wird. Lisa selbst hat sich bislang natürlich nicht öffentlich geäußert.

Lisa Marie machte sich durch ihre Aktivitäten als Social-Media-Star und ihre Auftritte im Reality-TV einen Namen. Gemeinsam mit Furkan teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben – eine Mischung aus Alltag und Glamour, die viele Anhänger begeistert. Seit ihrer standesamtlichen Hochzeit in Dubai präsentieren sich die beiden stets als unzertrennliches Team und beweisen auch in schwierigen Zeiten Zusammenhalt. Fans wissen, wie wichtig Familie für sie ist, und hoffen nun auf gute Nachrichten sowie die baldige Erholung der werdenden Mutter.

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

