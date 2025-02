Bill Belichick und seine Jordon turteln auf dem Red Carpet

Bill Belichick (72) und seine Freundin Jordon Hudson (24) zogen die Blicke auf dem roten Teppich auf sich. Den ehemaligen NFL-Coach und seine Liebste trennen 48 Jahre Altersunterschied – das scheint für die beiden aber kein Problem zu sein. Bei den NFL Honors, bei denen Spieler und Trainer für besondere Leistungen der Saison geehrt werden, präsentierten sie sich als Einheit und unterstrichen ihr Liebesglück. Das Paar posierte nicht nur zusammen auf dem roten Teppich, sondern schenkte den Fotografen auch ein strahlendes Lächeln. Ein Hingucker war sicher auch der gemeinsame Look: Während Bill sich für ein burgunderrotes Sakko entschied, glänzte Jordon in einem silbern glitzernden Kleid, das asymmetrisch ausgeschnitten war – ein hoher Beinschlitz und ein Cut-Out am Oberkörper zeigten viel Haut.

Ganz ohne Seitenhieb ging es bei der Preisverleihung aber nicht. Denn Snoop Dogg (53), der als Moderator durch den Abend führte, konnte sich einen kleinen Scherz auf Kosten von Bill und Jordon nicht verkneifen. Laut People zählte der Rapper auf der Bühne auf, was sich im American Football verändert hat, seit er selbst ein Fan wurde. Unter anderem nannte er den Aspekt, dass die "Cowboys mal gut waren", und erinnerte sich an die Zeit, "als die Chiefs schlecht waren". Schmunzelnd fügte Snoop hinzu: "Ich erinnere mich, was das war – Bill Belichicks Freundin war noch nicht einmal geboren." Ein Video auf X zeigt die Reaktion des 72-Jährigen und seiner Partnerin – offenbar nahmen sie den Scherz mit Humor.

Bills Beziehung zu Jordon sorgte bereits für einige Diskussionen und nicht jeder scheint das Verhältnis zu befürworten. Zum Jahreswechsel nahm die 24-Jährige zu der Kritik an ihrer Liebe Stellung. In einem Statement in den sozialen Medien schrieb sie laut dem dänischen Magazin Ekstra Bladet: "Wir gehen in unser viertes Kalenderjahr zusammen und sind immer noch sehr glücklich. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Schläge für dich einzustecken. Legt los, Tastaturkrieger. Eure Illusion von Fairness stärkt nur unsere Authentizität." Und tatsächlich sind Jordon und der ehemalige Coach der New England Patriots bereits seit einigen Jahren ein Paar, obwohl ihre Liebe erst im Sommer 2024 bekannt wurde.

Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson bei der The American Museum of Natural History Gala, 2024

https://www.instagram.com/p/DAzijFCvgrU/?img_index=9 Bill Belichick und Jordon Hudson, Sommer 2024

