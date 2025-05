Netz-Video: Wurde OnlyFans-Star Bonnie Blue verhaftet?

Droht Bonnie Blue etwa großer Ärger? Auf Instagram teilt die Schwester des OnlyFans-Models nun einen Clip, in dem sie offenbar verhaftet wird. Neben ihr befindet sich der Filmemacher Josh Lee Spooner, der ebenfalls von der Polizei befragt wird. Gegen Ende des Clips ist zu hören, wie einer der Beamten erklärt: "Sie wird mitkommen." In einem kurzen Text äußert sich Bonnies Schwester zu der Situation. "Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wurde Tia [Bonnies richtiger Name] verhaftet. Wir haben immer noch keine Klarheit über die Situation, aber wir werden euch alle auf dem Laufenden halten, sobald wir etwas wissen", erklärt sie.

Bonnies Schwester macht des Weiteren deutlich, dass ihre Festnahme gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. "Wir wollten nicht, dass dies bekannt wird, aber es scheint, dass es keine Privatsphäre mehr für sie gibt", schreibt sie abschließend. Die genauen Umstände von Bonnies Verhaftung sind derzeit unklar – genauso wenig, warum sie und ihr Begleiter festgenommen wurden. Genauso gut könnte es sich auch um einen PR-Stunt handeln. Dahingehend ist aber ebenfalls nichts bekannt.

Das Model sorgte bereits Anfang des Jahres für Schlagzeilen, als sie viral ging, nachdem sie eigenen Angaben zufolge in nur zwölf Stunden mit über 1.000 Männern geschlafen hatte. Dafür war sie auf viel Kritik und Unverständnis gestoßen. Zudem hieß es auch immer wieder, dass sie geschummelt habe. Bonnie selbst bereut die Aktion aber kein bisschen. "Ich habe mich noch nie so glücklich gesehen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich bin so stolz auf das, was ich erreicht habe und was ich erreichen werde", erklärte sie vor einigen Monaten in dem Podcast "Getting There".

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue im Mai 2025

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue im August 2024

