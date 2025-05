Inaontour wehrt sich gegen fiese Kommentare zu ihrem Gewicht

Ina (29) von Coupleontour setzt sich zur Wehr. Die Influencerin erlitt 2022 einen Schlaganfall, seitdem ist ihre linke Körperhälfte gelähmt. In letzter Zeit wird sie nun vermehrt Opfer von gemeinen Bodyshaming-Kommentaren im Netz. Deshalb postet sie jetzt ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie im Fitnessstudio trainiert. "Ja, ich habe zugenommen. Das lese ich gefühlt unter jedem meiner Videos. Ich bekomme oft Vorwürfe, dass ich keinen Sport mache und dass ich mich ja einfach mal ein bisschen mehr anstrengen könnte", erklärt sie in dem Clip und stellt klar: "Aber wisst ihr, ich möchte das mal ganz kurz erklären, dass das gar nicht so einfach ist, wenn die halbe Seite gelähmt ist, einfach mal so Sport zu machen."

Dann geht die Content Creatorin auch näher auf die Schwierigkeiten ein. "Ich kann nicht einfach so einen Hampelmann oder ein HIIT-Training (hochintensives Intervalltraining) absolvieren, das geht einfach nicht. In dem Video zeige ich euch einmal, dass ich trotzdem nicht aufgebe und weiterhin Sport mache, wenn auch ein bisschen angepasst", verrät Ina weiter. Zudem betont sie nachdrücklich, dass sie trotz der fiesen Nachrichten nicht aufgeben wird: "Eines ist mir auf alle Fälle klar: Ich werde mich nicht verstecken. Ich werde trotzdem jeden Tag Storys und Videos hochladen. Ich nehme euch nun schon seit vielen Jahren in meinem täglichen Leben mit und werde damit nun auch nicht aufhören, nur weil ich jetzt zugenommen habe."

Schon zuvor hatte Ina erklärt, dass die Zeit nach dem Schlaganfall sie sehr verändert habe. Auf Instagram verriet sie: "Ich musste quasi über Nacht lernen, wie es ist, auf mich allein gestellt zu sein. Ich war auf einmal gefangen in einem Körper, den ich so nicht kannte." Während der Zeit in der Reha entwickelte sie jedoch den unerschütterlichen Willen, alles zu tun, um wieder nach Hause zu ihrer Familie zu können. Zudem habe sie eine neue Verbundenheit zu ihrem Körper gespürt und gelernt, wie wichtig Geduld und Durchhaltevermögen seien.

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

