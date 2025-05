"Kein Knutschfleck": Serkan Yavuz hat Hautpilz am Hals

Serkan Yavuz (32) meldet sich mit einer ungewöhnlichen Ansprache bei Instagram an seine Fans: Der Realitystar klagt über eine merkwürdige Hautveränderung an seinem Hals. Die gerötete Stelle sieht verdächtig nach einem Liebesmal aus, doch bevor die Spekulationen bei seinen Followern beginnen, stellt Serkan klar: "Es ist kein Knutschfleck! Ich war deswegen in der Apotheke und musste mir da eine Creme holen. Es soll wohl ein kleiner Hautpilz sein. Ekelhaft."

Zwar jucke die betroffene Hautstelle nicht, jedoch sehe diese laut seinen Aussagen "einfach beschissen aus". Woher diese plötzliche Hautirritation kommt, wisse der einstige Sommerhaus der Stars-Kandidat nicht. Er vermutet jedoch, dass die Pilzinfektion sowie andere Hautunreinheiten durch seine schlechten Essgewohnheiten der letzten Wochen entstanden sein könnten. "Ich habe mich drei oder vier Wochen echt nicht gut ernährt, viel Fastfood, viel Süßigkeiten, ganz schlimm", gibt er zu.

Dass sich Serkan mit so intimen Themen an die Öffentlichkeit wagt, ist nicht gerade verwunderlich. Früher hatte er schon einmal einen gemeinsamen Podcast mit seiner Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31), in dem die beiden über Privates quatschten. Nach seinem Untreueskandal und der Trennung von der Mutter seiner zwei Kinder startete er erst kürzlich ein zweites Podcast-Projekt namens "unREAL". In dem Podcast spricht er über seine aktuelle Situation nach der Trennung, die Fehler, die er in der Beziehung begangen hat, sowie seine Gefühlswelt und Erfahrungen bis zurück ins Kindheitsalter.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

