In ihrer Serie: Victoria Beckham schweigt zu Familienstreit

Victoria Beckham (51), bekannt als Ex-Spice-Girl und erfolgreiche Designerin, lässt Fans einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens werfen – und zwar in ihrer kommenden Netflix-Serie, die ab Herbst 2025 verfügbar sein wird. Doch wer auf Enthüllungen zum angeblichen Familienstreit zwischen ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26), seiner Frau Nicola (30) und anderen Familienmitgliedern hofft, wird enttäuscht. Laut einem Insider von Mirror möchte Victoria solche persönlichen Spannungen keinesfalls in die Öffentlichkeit tragen und konzentriert sich stattdessen auf ihre Karriere und die Herausforderungen in der Modewelt. Auch wenn Kameras sie mehrere Monate begleiteten und Ausschnitte von Familienmomenten aufgenommen wurden, werden Schwierigkeiten innerhalb der Familie wohl nur am Rande sichtbar.

Die Serie verspricht, Victorias Laufbahn als Designerin und den Spagat zwischen beruflichem Erfolg und Familienleben in den Fokus zu stellen. Interessierte dürfen gespannt sein, wie sie etwa eine der bislang größten Herausforderungen ihrer Laufbahn meistert: Während eines Fashion-Events verwandelte ein plötzlicher Regen das Außengelände in einen gefährlichen Laufsteg für ihre Models. Szenen wie diese sollen verdeutlichen, wie viel Arbeit und Leidenschaft hinter Victorias Marke stecken. Ihr Ehemann David Beckham (50) und die gemeinsamen Kinder scheinen als unterstützender Rückhalt regelmäßig aufzutauchen – jedoch soll Brooklyn bei jüngsten wichtigen Familienfeiern, darunter Davids Geburtstagsevents in London und Paris, nicht anwesend gewesen sein.

Bereits 2023 hatte eine Netflix-Dokumentation über David Beckhams beeindruckende Fußballkarriere viel Lob geerntet. Nach diesem Erfolg überzeugte er Victoria, der Öffentlichkeit einen Einblick in ihren Alltag als kreative Visionärin zu gewähren. David erklärte in einem Interview bei der "Today Show": "Sie hat 18 Jahre hart an ihrer Marke gearbeitet, und die Leute sehen kaum, wie viel Herzblut dahintersteckt." Der Blickwinkel der neuen Serie hebt vor allem die Hingabe und den Ideenreichtum der Designerin hervor und lässt Fans erahnen, wie sie ihre beruflichen Erfolge mit den Anforderungen des Familienlebens vereint. Dabei bleibt der enge Zusammenhalt der Beckhams trotz gelegentlicher Spannungen ein wiederkehrendes Motiv.

