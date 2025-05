Leyla Lahouar und Mike Heiter zeigen sich in Hochzeitslooks

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) werden sich im Sommer das Jawort geben. Vor der Traumhochzeit postete nun ihr Stylist Baba ein Video auf Instagram, das einen Vorgeschmack auf ihre Mode für den großen Tag gibt. Die baldige Braut bezauberte darin in einem Traum von einem Kleid: Ein Korsett aus weißer, floraler Spitze betonte ihre Figur perfekt, während der Meerjungfrauenschnitt und der bodenlange Rock aus Tüll ihr eine märchenhafte Eleganz verliehen. Dazu trug sie weiße Ohrringe und präsentierte ein makelloses Make-up sowie eine perfekte Frisur. An ihrer Seite glänzte der Realitystar in einem schwarzen Anzug mit Fliege, der durch funkelnde Details an den Nähten ein modisches Statement setzte.

Ob es sich um die tatsächlichen Outfits für den großen Tag handelt oder nur um eine Anprobe, ließen die beiden offen. Fans vermuten jedoch, dass sie hier eine Vorschau auf die bevorstehende Hochzeit des Paares bekommen könnten. "Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns alle erwartet... Es wird spektakulär", bestätigte Leylas Mutter Nani unter dem Clip. Influencer wie Laura Abla, Jessica Haller (35) und Jennifer Frankhauser (32) schwärmten ihrerseits von den Outfits des TV-Pärchens in den Kommentaren.

Viele Meilensteine der Beziehung von Leyla und Mike wurden im TV dokumentiert. Im Dschungelcamp hatten sich die zwei Turteltauben kennengelernt, die Verlobung folgte bei Promi Big Brother. Auch bei der Hochzeit können ihre Fans nun live dabei sein. Bild bietet für fünf Euro einen Live-Wedding-Pass an, mit dem man die Trauung an der Amalfiküste von zu Hause mitverfolgen kann.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im April 2025

