laserluca prankt SelfieSandra beim "Let's Dance"-Training

SelfieSandra (25) beweist ihr Können derzeit in der beliebten Tanzshow Let's Dance. Um Woche für Woche abzuliefern, legt sich die Influencerin beim Training mächtig ins Zeug. Am Freitagmorgen erlebt die Social-Media-Bekanntheit jedoch ein Training der anderen Art. Dafür verantwortlich ist ihr Podcast-Partner laserluca (29), der gemeinsam mit RTL einen fiesen Plan ausheckte. Wie ein Clip des Senders zeigt, versteckt sich Luca im Nebenzimmer und gibt Sandras Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) über einen Knopf im Ohr die kuriosesten Anweisungen.

"Sag Sandra bitte, dass sie heute zu steif ist und sich erst mal mit einer Runde im Kreis laufen aufwärmen soll", beauftragt er Zsolt, der die Aufgabe direkt an die 25-Jährige weitergibt. Sichtlich irritiert fängt Sandra an, im Kreis zu laufen. Doch damit noch nicht genug. Im Anschluss soll sie auch noch springen und dabei "Hopp" rufen, den Mund beim Tanzen offen halten und hinterher ganz laut mitsingen. "Bruder, was laberst du?", lautet Sandras verwirrte Reaktion. Trotzdem befolgt die Influencerin alle Instruktionen, ohne zu meckern.

Eine Vorahnung, dass ihr Freund Luca hinter alledem steckt, scheint Sandra nicht zu haben – auch nicht, als sie beim Springen plötzlich laut "Laserluca" rufen soll. Erst als ihr Podcast-Partner in den Trainingsraum stürmt, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. "Wir waren total baff, dass du es überhaupt nicht gecheckt hast", meint Zsolt. Das Training hat das Tanz-Duo nach Lucas Prank sicher normal weitergeführt. Denn Sandra und Zsolt wollen am Freitagabend einen schnellen und komplizierten Quickstep aufs Parkett legen.

RTL / Stefan Gregorowius Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra in der dritten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

